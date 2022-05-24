Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler!

24 Mayıs 2022 Salı, 11:35

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk oldu.

Ali Koç, 3 Temmuz için açıklama yaparken, "Rasim Ozan Kütahyalı, 3 Temmuz'dan 4 yıl sonra Beyaz TV'de, 2015'te şunları söyledi; '3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın önünü açamazdık. Galatasaray için neler yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Siz laf üretirken, biz laf ürettik. Galatasaray 2011 itibarıyla gömülmüştü. 3 Temmuz olmasa biterdi. Galatasaray, Fenerbahçe'den çok geriye düşecekken, bugün eşit seviyelerde. Onun bir medya ayağı da var değil mi, biraz düşünün bazı şeyleri' Bunlar ne demek?" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİZİ ÇOK CİDDİYE ALIYORSUNUZ"

Bunun üzerine Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Galatasaray yöneticileri o dönem çok şımardı. Onlar havaya girince, ben de hatırlatmak istedim. Diplomatik değil, Dan, dun söyledim. 3 Temmuz'dan önce Fenerbahçe atılım kaydetti. 3 Temmuz'da Fenerbahçe yara aldı, Galatasaray o boşluktan faydalandı. Galatasaray bu işin içinde değil. Esas hedef Aziz Yıldırım'ı yok etmekti. Dolaylı olarak Fenerbahçe'yi de eleme geçirme operasyonu. Ondan sonra Galatasaray'ın önü açıldı ama bu bir şanstı. Fenerbahçe zaten sonuna kadar geldi, Süper Final'de kaybetti. O zaman fanatik bir insandım, şimdi objektifim. Fanatik Galatasaraylı, Aziz Yıldırım karşıtı olarak bunları söyledim. Aziz Yıldırım çok tuhaf bir güçtü. Başka başkanları kontrol edecek kadar güçtü. Usulen o dava yanlıştı. Galatasaray'ın 97'si ile ilgili Mehmet Ağar'ın da yüzüne söyledim, Rıdvan Dilmen de şahittir. 97'de de Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Ali Koç dönemlerinde Fenerbahçe kollandı" açıklamasını yaptı.

Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamasına, "Aziz Yıldırım kul hakkı yemedi, suç işlemedi. Bir sene hapiste yattı. O zamanlar can derdindeydik, sizin programları izlemedik. Sanki Rasim Bey, tesadüf de olabilir, spora girdi. Ahmet Bey, Rasim Bey'i spora soktu" sözleriyle karşılık verirken, Kütahyalı'nın, "Aziz Yıldırım ile barışmanıza vesile olursam, çok mutlu olurum" açıklamasına ise "Rasim Bey, kendinizi çok ciddiye alıyorsunuz" diye konuştu.

İkili arasındaki sözler devam ederken Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Aziz Yıldırım ile ilgili açıklamaları için, "Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin" dedi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı ayrıca, Kütahyalı'ya, "Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın" ifadelerini kullandı.

"SENİN ALNINDAN SİLİNMEYECEK"

Ali Koç ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında canlı yayında polemik devam ederken, Ali Koç "Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu" diye konuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı için, "Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın" diyen Ali Koç, ayrıca, "Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin!" sözlerini kullandı.

"İNŞALLAH ALLAH BASINDAN SENİ TEMİZLER"

Programın son anlarında iki isim arasındaki tansiyon artarken, Ali Koç, son olarak, "Rasim Bey, ailemin ağzını adına alana kadar her şey güzeldi. Daha bitmedi, dışarıda da devam edecek. Futbolda temizlik lazım, inşallah Allah basından da senin gibileri temizler" dedi.