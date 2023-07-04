Aytuğ Atıcı'nın görevine Kılıçdaroğlu tarafından son verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın parti içi eğitim sorumlusu görevi 3 Temmuz itibariyle sona erdi.
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın görevi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasını taşıyan yazıda, "Sayın Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sayın Hocam. CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır. Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim" ifadelerine yer verildi.
İşte Kılıçdaroğlu imzalı o yazı:
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