BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasi yasağa dönüşmesi orantısız olur

17 Aralık 2022 Cumartesi, 22:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başladı.



AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında ilk kez konuştu. Kararın kendileri ile ilgili olmadığını savunan Erdoğan, “Konu bir şahsın, hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu durum şapkadan çıkmış bir tavşan değildir. Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane’de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur. Nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanıdır. İP Başkanı’yla İmamoğlu’nun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır" dedi.

CUMHUR'DA ÇATLAK SES

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den Erdoğan ve Bahçeli'den farklı olarak, kararı eleştiren bir ses çıktı.

Habertürk TV'de gazeteciler Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararına ilişkin yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na verilecek olası siyasi yasağın, 'orantısız' olacağını söyledi.

Destici, Habertürk TV'de gazeteciler Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. İBB Başkanı İmamoğlu'na "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi hakkında konuşan Destici, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) 'siyasi yasağa son verilmesini' istedi.

Destici, "Benim kanaatim, bu tür hakaretlerde ki bu hakarettir. Biz yasalarımızdan, TCK'dan, bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz, benim kanaatim bu" dedi. Program moderatörü Serap Belet'in "Bundan ceza alınsa dahi bir siyasi yasağa dönüşmesi orantısız olur diyorsunuz" ifadelerine Destici, "Tabii, orantısız" cevabını verdi.

"BİRİLERİ KEMAL BEY'İ ÇOK ZAYIF ADAY OLARAK GÖSTERİYOR"

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına da değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: