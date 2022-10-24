Aytun Çıray'dan, Erdoğan'ın Diyarbakır gezisine ilişkin 'Öcalan' iddiası
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinin perde arkasına ilişkin iddialarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Halk TV'de yayımlanan 'Sansürsüz' programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisine ilişkin aldıkları duyumları anlattı.
Çıray "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ziyareti Abdullah Öcalan ile görüşüldüğünün delilidir" ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili aldığı duyumları şöyle aktardı:
"İktidar medyası ve iktidar İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden bu yana Millet İttifakı'nı dağıtmak için tüm stratejileri kullandı. Hatta teröristbaşı Abdullah Öcalan dahil. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ziyareti Abdullah Öcalan ile görüşüldüğünün delilidir. Bize gelen bilgiler bu yöndedir. Siyasi iktidar sözde bir çözüm projesi ile vatandaşı kandırmak adına ortaya koymaya çalışıyor ama yine duyumlarımızı göre 'Artık beni dinlemiyorlar, siz gidin biraz halkı ikna edin demiş teröristbaşı... Ondan sonra gelin konuşalım' demiş diye önemli duyumlara sahibiz.
ÖNEMLİ BULMASAM SÖYLEMEZDİM
Bu duyumları önemli bulmasaydım burada söylemeyeceğimi yıllardır beni bürokrasiden ve siyasetten tanıyan birileri olarak takdir edersiniz. Dolayısı ile yeni bir çözüm süreci peşindeler. Bu konuda da Abdullah Öcalan'la problemleri yok. Ancak Güneydoğu'da yaşayan yurttaşlarımızla problemleri var. Bugün Güneydoğu'da politize olmuş seçmene kim gider 'Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy ver' derse asla onları dinlemeyecekler."
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