Erdoğan Diyarbakır'da yurttaşlardan destek istedi, umduğunu bulamadı: 'Pek memnun değiller galiba'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Amasra maden faciası nedeniyle ertelediği Diyarbakır toplu açılış törenini bugün yaptı. Erdoğan "Diyarbakır Cezaevi müze oluyor" dedi ancak istediği tepkiyi alamayınca "Pek memnun değiller galiba" diyerek çıkıştı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da mitinge çevirdiği toplu açılış töreninde konuştu.
Diyarbakır Cezaevi’nin, ‘kültür merkezi’ne dönüştürüleceğini aktaran Erdoğan "Geçmişte nice acılara, zulümlere konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza, hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme imkanı sağlayan bir eser olarak hizmet verecektir. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle, sanat, gösteri alanlarıyla artık bu cezaevi ortadan kalkıyor" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasından sonra partililerden destek gelmeyince ilginç anlar yaşandı.
Diyarbakır Cezaevi'nin müze kültür merkezi ve kütüphane olarak kullanılacağını açıkladıktan sonra Erdoğan, parti üyelerine "Pek memnun değiller galiba, pek memnun değiller galiba..." diyerek çıkıştı.
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