Ayvalık'ta Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı: Yurttaşlar engelledi, gözaltına alındı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:27

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:35

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs Atatürk Anıtı'na saldırdı. Balyozla anıta vuran şahıs, etraftaki yurttaşlar tarafından engellendi.

Çevredekiler, şahsa ellerindeki süpürge ve çöp kovalarıyla müdahale etti. Daha sonra büstten indirilen şahıs, polisin olaya müdahale etmesinin ardından şahıs gözaltına alındı.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin olayın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığımızın nişanesi ve Ayvalık’ımızın simgesi olan Atatürk Anıtı’na zarar vermek amacıyla alçakça bir eylem gerçekleştirilmiştir.

Atatürk Anıtı, Ayvalık halkının büyük kurtarıcısına karşı beslediği minnet duygusunun abidesidir ve hiçbir Ayvalıklı bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacağını bugün orada tüm hain ve meczuplara göstermiştir.

Keşke Yunan galip gelseydi diyen zihniyetle dün olduğu gibi bugün de mücadelemiz devam edecek. Yaşasın Atatürk Yaşasın Cumhuriyet."