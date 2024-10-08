Ayvalık'ta Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı: Yurttaşlar engelledi, gözaltına alındı
Ayvalık'ta kimliği belirsiz bir şahıs balyozla Atatürk Anıtı'na saldırdı. Çevredeki yurttaşların engellediği şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs Atatürk Anıtı'na saldırdı. Balyozla anıta vuran şahıs, etraftaki yurttaşlar tarafından engellendi.
Çevredekiler, şahsa ellerindeki süpürge ve çöp kovalarıyla müdahale etti. Daha sonra büstten indirilen şahıs, polisin olaya müdahale etmesinin ardından şahıs gözaltına alındı.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin olayın ardından şu açıklamayı yaptı:
"Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığımızın nişanesi ve Ayvalık’ımızın simgesi olan Atatürk Anıtı’na zarar vermek amacıyla alçakça bir eylem gerçekleştirilmiştir.
Atatürk Anıtı, Ayvalık halkının büyük kurtarıcısına karşı beslediği minnet duygusunun abidesidir ve hiçbir Ayvalıklı bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacağını bugün orada tüm hain ve meczuplara göstermiştir.
Keşke Yunan galip gelseydi diyen zihniyetle dün olduğu gibi bugün de mücadelemiz devam edecek. Yaşasın Atatürk Yaşasın Cumhuriyet."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz?'
- 'Surlara yürürken kızımın kafasını gördüm...'
- Günlerdir kayıptı, balıkçılar midesinden çıkardı!
- AKP ve CHP oylarında dikkat çeken düşüş
- Hollandalı futbol efsanesi hayatını kaybetti
- Diyarbakır’da ‘cihat’ çağrısı
- Partisinin kuruluş tarihi belli oldu: Akşener'den mesaj
- Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi
- İstismara uğrayan Sıla bebekten acı haber...
- 'İnsan nerede durduğuna bir bakar'