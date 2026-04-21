Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası... Savcı yarın tutukluluklara ilişkin talebini açıklayacak

21.04.2026 11:42:00
Haber Merkezi
Hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen, davaya adını veren ve “suç örgütü lideri” olduğu iddiasına karşın Aziz İhsan Aktaş’ın tutuksuz, CHP’li belediye başkanlarının tutuklu yargılandığı davada ikinci gün tamamlandı. Duruşma savcısı yarın tutukluklara ilişkin mütalaasını açıklayacak. Avukatların beyanlarının yetişmesi halinde, Mahkeme Başkanının yarın ara kararını açıklaması bekleniyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın ikinci celsesinin ikinci duruşma günü, dosyadaki “tanık" ve “mağdur” ifadeleriyle devam etti. 

Pazartesi günü görülen ilk duruşmada dosyada “mağdur” olarak yer alan 12 ismin “şikayetçi değiliz” demesinin ardından bugünkü duruşmada “mağdur” sıfatıyla yer alan Hacı Ömer Doğanay ve Sadiye Doğanay, şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebini bildirdi. 

“Tanıklar" Arif Orta ile İsmail Güven’in dinlenmesiyle duruşma yarına ertelendi. Bugünkü duruşmaya ilişkin “Verimli geçmedi” yorumunu yapan Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, yarın duruşma savcısının tutukluluklara ilişkin mütalaasını açıklaması sonrası avukatların beyanını alacağını, gün içinde tamamlanırsa tutukluluğa ilişkin ara karar verebileceğini söyledi.

Davada; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklu bulunuyor.

Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşma 'gergin' bitti... Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sözleri güne damga vurdu: 'Yalancılar dışarıda, bizler içerideyiz!' 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasının ikinci duruşması bugün Silivri’de görüldü. İlk savunmayı, etkin pişmanlıktan yararlanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay yaptı. Korzay, "Şüphem var ama gözümle görmedim" dedi. Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Mahkeme Başkanı arasında gerginlik yaşandı. İşte bugünkü duruşmada yaşananlar...
Duruşma öncesi iki kritik karar: Aziz İhsan Aktaş ve 4 ismin hesaplarındaki bloke kaldırıldı! İddianamede “Suç örgütü lideri” olarak yer alan ve 704 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 5 ismin banka hesaplarındaki bloke kaldırıldı. Eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali ise celse arasında tahliye edildi.
'Aziz İhsan Aktaş'a adliyede sigara izni' iddiası: Başsavcılık açıklama yaptı Silivri'de görülen 'Aziz İhsan Aktaş' davası sırasında, “kapalı alanda sigara içmesine izin verildiği” iddiaları tartışma yarattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddiaları yalanlayarak Aktaş'ın "güvenlik" gerekçesiyle merdiven boşluğunda bekletildiğini ve sigara izni verilmediğini açıkladı.