Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası... Savcı yarın tutukluluklara ilişkin talebini açıklayacak

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın ikinci celsesinin ikinci duruşma günü, dosyadaki “tanık" ve “mağdur” ifadeleriyle devam etti.

Pazartesi günü görülen ilk duruşmada dosyada “mağdur” olarak yer alan 12 ismin “şikayetçi değiliz” demesinin ardından bugünkü duruşmada “mağdur” sıfatıyla yer alan Hacı Ömer Doğanay ve Sadiye Doğanay, şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebini bildirdi.

“Tanıklar" Arif Orta ile İsmail Güven’in dinlenmesiyle duruşma yarına ertelendi. Bugünkü duruşmaya ilişkin “Verimli geçmedi” yorumunu yapan Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, yarın duruşma savcısının tutukluluklara ilişkin mütalaasını açıklaması sonrası avukatların beyanını alacağını, gün içinde tamamlanırsa tutukluluğa ilişkin ara karar verebileceğini söyledi.

Davada; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklu bulunuyor.