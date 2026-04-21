'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında savunmalara devam edilecek

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Bir önceki duruşmada heyet, sanıklar Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görülecek.

Aziz İhsan Aktaş’ın suç örgütü liderliği, rüşvet vermek suçlamalarına rağmen tutuksuz yargılandığı davada, yargılanan belediye başkanlarının altısı görevden uzaklaştırıldı, dördü halen tutuklu.

O CHP’li belediye başkanları şunlar:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Tutuklu)

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara (Tutuklu)

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar (Tutuklu)

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin (Tutuklu)

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer