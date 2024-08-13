Son dakika... Hamza Dağ açıkladı: 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AKP'ye geçiyor

Yayınlanma: 13.08.2024 - 13:16

Güncelleme: 13.08.2024 - 13:24

İktidar partisi AKP yarın 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. AKP Genel Merkezi’nin konferans salonunda etkinlik düzenlenecek.

"Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yapılacak kutlamalara ilişkin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi. Hamza Dağ, AKP’ye yarın yeni katılımlar olacağını açıkladı.

“Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti ilkemizi hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz” diyen Dağ, sürecin tamamlanmasıyla isimlerin açıklanacağını söyledi.

Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var” ifadelerini kullandı.

AKP'YE GEÇECEK MİLLETVEKİLLERİ KİM?

AKP’ye geçeceği öne sürülen isimlerden birinin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den Adana Milletvekili seçilen ve tam bir yıl sonra partisinden istifa eden Bilal Bilici olduğu öne sürülüyor.

14 Ağustos’ta AKP’ye katılacağı iddia edilen bir diğer milletvekili de Seyithan İzsiz. İzsiz, İYİ Parti’den 14 Haziran'da istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam etmişti.