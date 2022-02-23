Babacan'dan Erdoğan'a 'arabulucuk' hatırlatması: 'Putin Türkiye'ye geliyordu değil mi?'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ukrayna gerilimiyle ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Erdoğan'ın 'arabuluculuk' girişimini hatırlatan Babacan "Putin Türkiye’ye geliyordu değil mi? Hani ne oldu?" diye sordu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin haftalık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya-Ukrayna krizi üzerine değinen Babacan, "DEVA Partisi olarak pozisyonumuz çok net. Ukrayna’nın uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarının kesinlikle korunması gerektiğini söylüyoruz" dedi. Babacan, sorunların mutlaka barışçıl çözümlerle sonuçlanmasını umduklarını ifade etti.
Türkiye'nin aylardır devam eden bu süreçte çözüme herhangi bir katkı sunamadığını belirten Babacan, Gerilimin yükseldiği günlerde Afrika gezisini sürdüren Erdoğan’ı eleştiren Babacan, “Erdoğan hemen yanı başında böyle bir güvenlik krizi varken hiçbir şey yokmuş gibi tuttu Afrika'ya gitti. Düne kadar da programına hala devam etti. Bu ülkemiz adına vurdumduymazlıktır, büyük bir talihsizliktir. Yanı başımızda savaşın eşiğine kadar gelmiş bir gerilim var. Pek çok ülke bir şeyler yapmanın çabası içinde. NATO üyesi ve ötesi ülkeler birer birer yaptırım kararları açıklıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı ise olağan programına, görüşmelerine devam ediyor. Hazin bir tablo” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay krizle olarak 'arabuluculuk' girişimini hatırlatan Babacan “Partili basına bakacak olursanız, Putin Türkiye’ye geliyordu değil mi? Haberi olan var mı? Geldi mi Türkiye'ye? Erdoğan büyük arabuluculuk yapacaktı. Hani ne oldu? Arabulucu nerede? Arabulucu Afrika’da geziyor. İnanılacak gibi değil" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'IN 'ARABULUCULUK' GİRİŞİMİ
Erdoğan, krize ilişkin geçen ay yaptığı açıklamada "Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde ilişkilerimiz var. Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın olmasına özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik" demişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile konuşuyor, hatta ikisini de Türkiye'ye davet etti” bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı.
Kremlin'den gelen yanıtta ise davetin kabul edildiği belirtilmekle birlikte Putin'in ziyaretiyle ilgili net bir tarih verilmemişti.
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