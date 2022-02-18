Babacan'dan Erdoğan'a 'ilginç' yanıt: "Erdoğanverse"

18 Şubat 2022 Cuma, 09:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da engelli memur ataması programına katıldı.

Erdoğan, programdaki konuşmasında "Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" dedi.

BABACAN'DAN YANIT

Ali Babacan, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın "Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" sözlerine yanıt verdi.

Babacan'ın tek kelimelik "Erdoğanverse" yanıtı ise dikkat çekti.

METAVERSE NEDİR?

‘Meta-evren’in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya olarak tanımlanıyor.