Babacan’dan aday açıklaması: Partilerden birisi desteklemiyorsa olmaz

27 Aralık 2022 Salı, 12:00

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5’te Hasan Basri Akdemir’in sunduğu “Konuşmadan Olmaz” programına konuk oldu.

Altılı masanın adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, "Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat sağlamasıdır" dedi.

Babacan, “HDP kapatılırsa DEVA’dan seçime girecek” iddiasına yalanlarken "Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var" ifadelerini kullandı.

Babacan, AKP iktidarları döneminde Maliye Bakanlığı ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek'in geçen haftalarda Silivri'deki bir törende AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte görülmesine ilişkin de "Mehmet Bey hangi gerekçeyle o törendeydi bilemiyorum. Törendeki firmalardan birisine danışmanlık yapıyor diye duymuştum" diye konuştu.

Babacan'ın konuşmalarından özetler şöyle:

ALTILI MASA: Çalışmalar beklediğimizden hızlı gitti. Beklediğimizden çok sayıda konuda arkadaşlarımız mutabakata vardı. En son genel başkanların siyasi karara bağlaması gereken hususlar ortaya çıkacak. Bu çalışma nihayetinde asgari müşterek çalışması. Masaya koyduklarımızın yüzde 70’inde diğer partiler mutabık kalsak dahi Türkiye kanatlanır uçar.”

ADAYIN BELİRLENMESİ: Ortak aday, altı partinin de desteklediği aday demek. Altı partinin de desteklediği bir isim gerekiyor. Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat sağlamasıdır.”

LİDERLER İSİM ZİKREDEBİLİYOR: Altılı masada bugüne kadar ‘Şu isim olur, bu isim olmaz’ demedik ama altılı masadaki liderlerin kendi aralarındaki ikili görüşmelerde isimler zikredilebiliyor.”

HDP İDDİASINA YALANLAMA: Asılsız bir iddia. Topyekûn yalan. Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız’ diyorsunuz.

'MEHMET ŞİMŞEK DANIŞMANLIK YAPIYOR': Mehmet Bey hangi gerekçeyle, niye o törendeydi? Niye orada durdu? Bilemiyorum. Bu konuları konuşmadım. Kendisine sormak lazım. Törendeki firmalardan birisine danışmanlık yapıyor diye duymuştum. Mehmet Bey’le uzun yıllar beraber çalışma ortamımız oldu. Partimiz kurulurken de istişare halindeydik. Özel sektördeki angajmanlarına devam etmek istedi. Hayırlı olsun dedik. Bakanlığının son yıllarında Sayın Erdoğan’la çalışma şartları pek olumlu olmadığını dışarıdan gözlem olarak biliyorum.”