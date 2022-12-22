Davutoğlu’ndan Babacan’a ziyaret
Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan’ın partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Altılı Masa'nın Gelecek Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek 10. toplantısı öncesi Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Ali Babacan, Twitter hesabından Davutoğlu’nun ziyaretini, “Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın @Ahmet_Davutoglu’nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” sözleriyle duyurdu.
Davutoğlu, altılı masa toplantısı öncesinde; 12 Aralık’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, 13 Aralık’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 14 Aralık’ta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ve dün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etmişti.
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