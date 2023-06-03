Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken ayrıntı... Berat Albayrak ve Burak Erdoğan katılmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yemin törenine bir zamanlar yanından ayırmadığı damadı Berat Albayrak ile oğlu Burak Erdoğan'ın katılmaması dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin ederek, resmen göreve başladı.
Birçok ismin katıldığı yemin törenine Erdoğan'ın ailesinden; eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Uzuner Erdoğan ile torunları katıldı.
Ancak aileden iki ismin törene katılmaması dikkat çekti.
BURAK ERDOĞAN GELENEĞİ BOZMADI!
Erdoğan'ın bir dönem kabinede görevlendirdiği ve yanından ayırmadığı damadı Berat Albayrak, törene katılmadı.
Geçmiş yıllardaki resmi törenlerde genel olarak görülmeyen oğlu Burak Erdoğan ise, bu yemin töreninde de geleneği bozmadı.
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