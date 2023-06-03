Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken ayrıntı... Berat Albayrak ve Burak Erdoğan katılmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yemin törenine bir zamanlar yanından ayırmadığı damadı Berat Albayrak ile oğlu Burak Erdoğan'ın katılmaması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 16:06
Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken ayrıntı... Berat Albayrak ve Burak Erdoğan katılmadı!
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin ederek, resmen göreve başladı.

Birçok ismin katıldığı yemin törenine Erdoğan'ın ailesinden; eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Uzuner Erdoğan ile torunları katıldı. 

Ancak aileden iki ismin törene katılmaması dikkat çekti.

BURAK ERDOĞAN GELENEĞİ BOZMADI!

Erdoğan'ın bir dönem kabinede görevlendirdiği ve yanından ayırmadığı damadı Berat Albayrak, törene katılmadı.

Geçmiş yıllardaki resmi törenlerde genel olarak görülmeyen oğlu Burak Erdoğan ise, bu yemin töreninde de geleneği bozmadı.


aile AKP Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Esra Albayrak Recep Tayyip Erdoğan tören yemin töreni

İlgili Haberler

Son dakika... Erdoğan Meclis'te yemin etti: Resmen görevine başladı!

Son dakika... Erdoğan Meclis'te yemin etti: Resmen görevine başladı!
Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak

Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak
TBMM 28'inci Yasama Dönemi başladı: Vekiller yemin ediyor

TBMM 28'inci Yasama Dönemi başladı: Vekiller yemin ediyor

En Çok Okunan Haberler