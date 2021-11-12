Operasyon iddiası vardı: Sedat Peker video ile yanıt verdi
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak kendisine yönelik operasyon iddialarına yanıt verdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından bir video yayımladı.
Peker, kendisine yönelik operasyon iddialarına yanıt olarak, "Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim" ifadelerine yer verdi.
Peker'in paylaşımı şu şekilde:
"Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim. Bitti denilen hikaye her zaman yeniden başlar. Anladın mı Azem Kardeş? Lan tırrikler, lan kablamalar, lan kıpraklar, lan pokemonlar… İmza; PİKACHU"(Sedat Peker'in açıklaması, olduğu gibi aktarılmıştır. İmla hataları ve anlam bozuklukları kendisine aittir)
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