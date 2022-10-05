Sedat Peker aleyhindeki videoları ile bilinen Cenk Çelik, Siirt'te toprağa verildi

05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:00

Sosyal medyada kendisini "Cenk Çelik Ümraniye" şeklinde tanıtan ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker aleyhindeki videoları ile bilinen Cenk Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Çelik, Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde, 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğramıştı. Başından 2 kurşunla yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınmıştı.

HASTANEDE ÖLMÜŞTÜ

Hastanede tedavi gören Cenk Çelik, 2 Ekim’de saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik’in cenazesi memleketi Siirt’te getirildi.

Çelik’in cenazesi vasiyeti üzerine Siirt’in merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yaşanan olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, çok sayıda kamera kaydını inceledi. Kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B., Edirne’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.