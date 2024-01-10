CHP PM'de gergin anlar: Vekiller arasında 'aday' tartışması
CHP'de devam eden PM toplantısı esnasında Mersin vekilleri Hasan Ufuk Çakır ile Ali Mahir Başarır arasında tartışma çıktığı öğrenildi. İkilinin adaylar nedeniyle tartıştığı iddia edilirken Çakır'ın salondan ayrıldığı belirtildi.
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 200 dolayında il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı.
CHP MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi ise gergin anlara sahne oldu. PM toplantısı sürdüğü esnada, salon önünde bağrışmalar çıktığı öğrenildi.
MERSİN VEKİLLERİ BİRBİRİNE GİRDİ
Bağıran kişinin CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır olduğu görüldü. Çakır, kendisi gibi Mersin Milletvekili olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "Yeter ulan!" diye bağırdı.
Tartışmanın ise Mersin adaylarıyla ilgili olduğu öğrenildi. Mezitli Mevcut Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı destekleyen Çakır'ın, tartışma üzerine Başarır'a bağırdığı öğrenildi.
CHP PM'de gergin anlar: Vekiller arasında 'aday' tartışması— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 10, 2024
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