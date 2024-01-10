CHP PM'de gergin anlar: Vekiller arasında 'aday' tartışması

Yayınlanma: 10.01.2024 - 23:44

Güncelleme: 10.01.2024 - 23:55

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 200 dolayında il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı.

CHP MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi ise gergin anlara sahne oldu. PM toplantısı sürdüğü esnada, salon önünde bağrışmalar çıktığı öğrenildi.

MERSİN VEKİLLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Bağıran kişinin CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır olduğu görüldü. Çakır, kendisi gibi Mersin Milletvekili olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "Yeter ulan!" diye bağırdı.

Tartışmanın ise Mersin adaylarıyla ilgili olduğu öğrenildi. Mezitli Mevcut Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı destekleyen Çakır'ın, tartışma üzerine Başarır'a bağırdığı öğrenildi.