Bağlarbaşı Kültür Merkezi yeni yüzüyle kapılarını açtı

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:54

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:54

Üsküdar’ın kültür-sanat mekanlarından biri olan Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir yenileme ve iyileştirme sürecinin ardından düzenlenen törenle kapılarını yeniden açtı. Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, Üsküdar Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, basın mensupları ve yurttaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ni aynı zamanda birinci yıl lansmanımızla birlikte ışık gösterileri ve konserle planlamıştık. Ama bunu planladığımızda kıymetli Başkanımız Ekrem İmamoğlu hapiste değildi. Ekrem Başkanımızla birlikte tutuklu belediye başkanlarımız, bürokrat arkadaşlarımız var. Her ne kadar güzel işler yapsak da, başımız bu anlamda dik olsa da, Üsküdar’ın bize verdiği güveni ve sevgiyi hakkıyla teslim etmek yerine getirmekle canla başla çalışsak da buruğuz. Bağlarbaşı Kültür Merkezi yenileme projesi; katılımcı, çağdaş ve kapsayıcı bir Üsküdar vizyonumuzun önemli simgelerinden birisi” dedi.

"ÇAĞDAŞ ÜSKÜDAR VİZYONUMUZUN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİSİ"

Üsküdar’ın kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandırdıklarını belirten Dedetaş, ‘’Bağlarbaşı Kültür Merkezi yenileme projesi; katılımcı, çağdaş ve kapsayıcı bir Üsküdar vizyonumuzun önemli simgelerinden birisi. Yaptığımız çalışmalarla kültür merkezimizi klasik bir izleme mekanı kimliğinden çıkardık, kültür-sanat üretiminin ve deneyiminin paylaşıldığı bir merkeze dönüştürdük. Kültür merkezimizin güvenlik altyapısını güçlendirirken, engelli erişimine uygun bir hale getirdik. Yenilemeler kapsamında bireysel ve toplu kullanıma uygun yeni bir çalışma alanı, çocuk oyun alanı ve bebek bakım odasıyla birlikte özellikle gençlerin ve amatör grupların ücretsiz bir şekilde faydalanabileceği 60 kişilik amfi sahneyi de Üsküdarlıların kullanımına sunduk. Oluşturduğumuz yeni amfi tiyatro ile daha amatör grupların rahatça kullanabileceği ve sanatlarını geliştirebileceği alanlar yaratmış olduk’’ şeklinde konuştu.

"BU DEĞERLİ YAPILAR KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ"

Geçmiş dönemlerde benzeri yapıların işlevselliğinin ve kültürel katkısının göz ardı edildiğini vurgulayan Dedetaş şöyle devam etti:

“Merkezler yalnızca belirli grupların kullanımına açık, ayrıcalıklı vakıf ve derneklerin konumlandığı, halktan uzak, tekdüze alanlara dönüştürülmüştü. Sanatın ve kültürel paylaşımın herkese açık olması öncelikliyken, toplumsal kapsayıcılık yerine mekansal kapalılık tercih edilmiş, bu değerli yapılar adeta kaderine terk edilmişti. Bu anlayışı değiştirmek üzere Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nin teknik, sosyal ve mimari detaylarını titizlikle ele aldık. Bir yıllık süreçte; daha yaşanabilir, modern ve adil yönetilen bir Üsküdar yaratmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Yönetimde liyakat ve cinsiyet eşitliği prensiplerini istisnasız bir şekilde uyguladığımız, tüm uygulamalarımızı şeffaf ve katılımcı bir şekilde komşularımıza açtığımız, Üsküdarlılarla doğrudan iletişim içerisinde olduğumuz, belediye personelimizin refahını artırdığımız başarılı bir dönemi geride bıraktık. Güçlü bir yapıyla komşularımızın yanında olmaya başlayan iştirak şirketimiz KENTAŞ, ‘Üsküdar Yenileniyor’ kentsel dönüşüm başvuru portalımız ve iki mahallede açtığımız bilgilendirme ofislerimizle tüm süreçlerde adil ve hizmet odaklı bir yaklaşım geliştirdik. Tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Nisan ayı itibarıyla 33 bağımsız birimde inşa faaliyetlerine başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bini aşkın bağımsız birimin kentsel dönüşüm uzlaşma süreçlerini de tamamlamış olacağız"

ÜSKÜDAR ÇOCUK KOROSU'NDAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Açılış töreninin ardından, Alp Aygün yönetimindeki Üsküdar Çocuk Korosu sahne aldı. Koro, “Üsküdar’a Giderken”, “Gezsen Anadolu’yu”, “Şen Gemiciler”, “Skyfall” ve “Yine Yol Göründü Gurbete” gibi sevilen eserleri seslendirdi.

Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bestelenen “Parla” adlı marşı seslendirmeden önce, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sahneye davet edildi. Başkan Dedetaş, çocuklarla birlikte marşı söyledi.