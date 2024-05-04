Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:56

Güncelleme: 04.05.2024 - 09:56

Sezonun sona ermesinin ardından transfer döneminde Türk kulüpleri birçok yeni transfer için harekete geçecek. Tecrübeli isim Marco Reus'un da adı Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılıyor. Peki, Marco Reus kimdir? Adı Türk kulüpleriyle anılan Marco Reus kaç yaşında, nereli?

MARCO REUS KİMDİR?

Marco Reus, 31 Mayıs 1989 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Reus, Dortmund, North Rhine-Westphalia'da doğdu. Futbola amatör olarak 1994 yılında yaşadığı yerin takımı olan Post SV Dortmund'da başladı ve 1996 yılında Borussia Dortmund'un altyapısına transfer oldu. 2006 yaz sezonunda Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra Rot Weiss Ahlen'in U-19 takımına geçti. İlk yılında ofansif orta saha olarak beş maçta oynadı. İlk iki maçta bir gol attı. Ertesi yıl as takıma geçmeyi başardı. O sezon oynadığı 14 maçta iki gol attı. Sezon sonunda takımı 2. Bundesliga'ya çıktı. Burda 2008-09 sezonunu da geçiren Reus 2. Bundesliga'da 27 maça çıktı ve 4 gol atmayı başardı.

2011-12 sezonunun başlarında Reus on iki maçta yedi gol attı ve Borussia Mönchengladbach kulübü ile olan sözleşmesini 2015'e kadar uzattı. Ezeli rakipleri olan Gelsenkirchen ekibi Schalke 04 ile kendi evlerinde oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçta 2 gol attı. Sezonun son maçı Mainz 05 ile oynanan deplasman maçında 3-0 kazandılar ve Reus 2 gol atarak sezonu fırtına gibi kapattı. Sezon sonunda müthiş bir istatistik yakaladı. Marco Reus Sağ kanat oyuncusu olarak 2011-12 sezonunda toplam çıktığı 37 maçta 21 gol attı ve Bundesliga'nın en iyi oyuncusu seçildi. Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Reus 4 Ocak 2012'de 17.5 milyon € karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu ve Temmuz 2017'ye kadar beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Böylece altyapısında oynadığı Dortmund'a dönmüş oldu.

Sezonun hemen başında, Avrupa Ligi elemelerinde Dortmund ile 4 maça çıkmış 3 gol atmıştır. Bundesliga'nın ilk haftasında Gladbach'ı 4-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist yapma başarısını göstermiştir. 4. hafta yeniden sakatlanmış, sakatlandığının ciddi olmadığı anlaşılınca 5. hafta kadroya alınmıştı fakat riske edilmedi ve oynatılmadı. Ligin 10. haftasında Augsburg'a karşı 2 gol attı, hemen bir hafta sonra Werder Bremen'e de 2 gol attı ve bir anda performans olarak yükselişe geçti. 1 hafta sonra ki Schalke 04 derbisinde ise sakatlığı nedeniyle çıkamadı... Ligde bazen dinlendirilerek oynatılan Reus, toplam 26 maça çıktı 12 gol 4 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise takımını yarı finalde Liverpool'a elendi. Son maçta 1 gol 1 asistle oynasa bile bu takımına yetmedi. Avrupa Ligi'nde ise elemelerle birlikte 13 Maça çıktı, 9 gol attı 2 asist yaptı.