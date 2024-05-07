Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:08

Güncelleme: 07.05.2024 - 10:08

Kuruluş Osman dizisinin Alişar Bey'i Saruhan Hünel, yoğun bakıma kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından oyuncunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de dünyaya geldi. Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan başarılı oyuncunun Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selanik'lidir. Saruhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in de abisidir. Meslek Lisesi'nde tekstil bölümü okuyan Hünel, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ancak devam edemedi.

Saruhan Hünel, kariyerine mankenlik yaparak başladı. Oyunculuğa ilk adımını 20 yaşındaTRT için çekilen filmlerle atan Hünel, sonrasında şarkıcı Emrah ile birlikte 1992 yılında "Gündüzün Karanlığı", 1993 yılında "Yasak Sokaklar", 1998 yılında "Unutabilsem" dizilerinde oynadı.

SARUHAN HÜNEL EVLİ Mİ?

Saruhan Hünel, 2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlendi Çift 2010 yılında boşandı. Hünel, 2012 yılında boşandığı eşi Sergin Akyaz'ın kaleme aldığı Araf Zamanı isimli dizide Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Burak Sergen, Hakan Ural, Kürşat Başar, Ayşe Kökçü ile birlikte rol aldı.