Son dakika... Eren Erdem'den 'Halk TV' açıklaması: İsveç'te değil ama Türkiye'de normal

Yayınlanma: 25.07.2023 - 20:33

Güncelleme: 25.07.2023 - 20:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın tek taraflı feshedildiğini duyurmuştu. Fesih haberinin duyurulmasıyla ortaya çıkan "anlaşma" ise tepkilere neden olmuştu.

Konuya ilişkin Habertürk canlı yayınında konuşan Erdem, Mehmet Akif Ersoy'un "Halk TV ile anlaşma yapmışsınız. Bu normal mi?" sorusuna "İsveç'te değil ama Türkiye'de normal. İngiltere'de değil ama Türkiye'de normal" şeklinde yanıt verdi. Eren Erdem, "Başka kanallarla da anlaşma var mı?" sorusuna ise "Var. Hangi kanal olduğunu söylemem uygun olmaz, o özel. Türkiye'de normal evet ama onlarla aramızda bir anlaşma var. Taraf olarak paylaşmamızı istemeyebilirler. Gizli değil" cevabını verdi.

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