Son dakika... Eren Erdem'den 'Halk TV' açıklaması: İsveç'te değil ama Türkiye'de normal
Son dakika haberi... CHP'nin canlı yayın anlaşmasını tek taraflı feshetmesiyle birlikte başlayan tartışmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den açıklama geldi. Erdem, kendisine yöneltilen "Halk TV ile anlaşma yapmışsınız. Bu normal mi?" sorusuna "İsveç'te değil ama Türkiye'de normal" yanıtını verdi. Erdem ayrıca, başka kanallarla da anlaşma yapıldığını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın tek taraflı feshedildiğini duyurmuştu. Fesih haberinin duyurulmasıyla ortaya çıkan "anlaşma" ise tepkilere neden olmuştu.
Konuya ilişkin Habertürk canlı yayınında konuşan Erdem, Mehmet Akif Ersoy'un "Halk TV ile anlaşma yapmışsınız. Bu normal mi?" sorusuna "İsveç'te değil ama Türkiye'de normal. İngiltere'de değil ama Türkiye'de normal" şeklinde yanıt verdi. Eren Erdem, "Başka kanallarla da anlaşma var mı?" sorusuna ise "Var. Hangi kanal olduğunu söylemem uygun olmaz, o özel. Türkiye'de normal evet ama onlarla aramızda bir anlaşma var. Taraf olarak paylaşmamızı istemeyebilirler. Gizli değil" cevabını verdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- Çevre illerden de hissedildi
- Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- 'Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız!'
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- 'Bunun ardından daha büyük deprem gelirse...'
- Milli futbolcuya Fransız talip!
- Prof. Dr. Demirtaş, 'geçmiş olsun' diyerek duyurdu...
- '2-3 yıldız transferi daha yapacağız'