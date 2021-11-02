Son dakika... Bahçeli açıkladı: MHP seçim çalışmalarına başlıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmalarına başlayacaklarının sinyalini verdi. Bahçeli, "Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla her kapıyı çalıp, ayak basmadığımız yer bırakmayacağız." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, seçim çalışmalarına başlayacaklarının sinyalini verdi. "Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla her kapıyı çalıp, ayak basmadığımız yer bırakmayacağız." diyen Bahçeli, CHP'yi hedef aldı.
Bahçeli, "Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış, işgal edilmiş CHP'nin gerçek yüzünü her zeminde her yöremizde anlatacağız," dedi.
Küresel ısınma ve çevre kirliliğine dikkat çeken Bahçeli, "Uygarlık merdivenlerinden çıkıldıkça tam tersi, çevreye duyarlılık, insana saygı düzeydedir. Zulüm, baskı, sömürü mücadeleleri doğayı da zehirlemiştir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
Cumhuriyet üçüncü evresine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle geçerek, büyük bir atılım içerisinde girmiştir. Cumhur ile Cumhuriyet, istiklal ve istikbal hedeflerine tam bir kucaklaşma içine girmiştir.
Artık Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü için geri sayım başlamıştır. 2023'te Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle onur yılına ulaşılacak. MHP tüm imkanlarını seferber ederek Anadolu'yu karış karış dolaşmanın çabasındadır. Halkımızla özlem gideriyoruz, onlarla dertleşiyoruz, gelecek hedeflerimizi anlatıyoruz, politikalarımızı anlatıyoruz. Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla ayak basmadık yer bırakmayacağız."
KÜRSEL ISINMAYA DİKKAT ÇEKTİ
"Uygarlık merdivenlerinden çıkıldıkça tam tersi, çevreye duyarlılık, insana saygı düzeydedir. Zulüm, baskı, sömürü mücadeleleri doğayı da zehirlemiştir. Dünyada sera gazı emisyonunun yayılmasında başı çeken ülkelerin küresel ısınmadaki rolü üst seviyededir. Zararların kapsamı çok tehlikeli boyutlardadır.
Bizim bir vatanımız bir de dünyamız vardır. Hem vatanımızı hem de gezegenimizi düşünmek, sorunlarını dert etmek durumundayız. İnsanlık küresel ısınmanın ağır problemleriyle muhataptır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya mirası bırakmak hepimizin görevi olmalıdır."
AYRINTILAR GELİYOR...
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