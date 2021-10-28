Barış Terkoğlu yazdı MHP hedef aldı: Devlet Bahçeli'nin "Gezi sicili"
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Osman Kavala için "Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisi, kışkırtıcısıdır.” sözlerini ele aldı ve MHP liderinin Gezi Parti eylemleri hakkındaki yıllar önceki sözlerini hatırlattı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise gazetemizi hedef aldı.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, "MHP, Soros’un partisi değildir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Terkoğlu yazısında, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala üzerinden başlayan tartışmalara değindi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kavala ile ilgili "Soros’un kuryesidir. Kavala, Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisi, kışkırtıcısıdır.” sözlerini ele alan Terkoğlu, MHP liderinin yıllar önceki sözlerini hatırlattı.
Terkoğlu, Gezi eylemleri sırasında Bahçeli'nin “Gezi Parkı’nda yaşanan gelişmeler Türk milletini rahatsız etmiştir Başbakan’ın otoriter dili, bildik despotları aratmayacak davranışları tepkilerin hedefindedir.” dediğini gündeme getirdi. Yazıda ayrıca, MHP'li isimlerin Gezi eylemlerini destekler nitelikte açıklamalar yaptığına dikkat çekildi.
MHP GAZETEMİZİ HEDEF ALDI
Terkoğlu'nun, Bahçeli'nin yıllar önceki sözlerini gündeme getirmesinin ardından MHP Kayseri Milletvekili ve Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir gazetemizi ve yazarımızı hedef aldı.
Özdemir'in, bir dönem partisinin Gezi eylemlerine destek veren açıklamalarına rağmen "MHP, Gezi olarak isimlendirilen ve 2013 yılında yaşanan eylemlerin içinde, dışında yahut yanında ve yöresinde değildi!" demesi dikkat çekti.
Özdemir şunları söyledi:
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