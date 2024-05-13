Bahçeli, belediye başkanlarını topluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarıyla ilk kez Kızılcahamam’da düzenlenecek “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” başlığı ile gerçekleştireceği kampta bir araya gelecek.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 13.05.2024 - 04:00
Bahçeli, belediye başkanlarını topluyor
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218 belediye başkanının katılacağı kampta, partinin yerel seçimler öncesinde açıkladığı 3 konu, 9 ilke ve 100 maddelik seçim beyannamesindeki başlıkların ele alınması bekleniyor.

Ancak kamptaki toplantıda en önemli başlığın ise 6 Şubat depremlerinin ardından büyük önem kazanan kentsel dönüşüm, kentlerin depremlere ve doğal afetlere hazırlanması, bu konuda alınması gereken önlemler olduğuna dikkat çekiliyor.

Ayrıca kampta illerin tarihi, kültürel değerlerinin ve yapılarının kurulması, bu kapsamda belediye başkanlarının hazırlıkları gibi konuların da değerlendirileceği belirtiliyor.

Kampta, genel başkan Devlet Bahçeli’nin de belediye başkanlarına öneri ve değerlendirmelerde bulunacağı da ifade ediliyor.


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