Bahçeli bu hafta grup toplantısı yapacak mı?
Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta iptal edilen grup toplantısının ardından bu hafta da toplantı yapmayacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki hafta kalp kapakçığı yenileme ameliyatı geçirmiş ve iki gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilmişti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Bahçeli'nin istirahatine evinde devam ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Bahçeli’nin bu haftaki grup toplantısı da yapılmayacak.
Etiketler: #Devlet Bahçeli #MHP
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