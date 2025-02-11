Bahçeli bu hafta grup toplantısı yapacak mı?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:56

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki hafta kalp kapakçığı yenileme ameliyatı geçirmiş ve iki gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilmişti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Bahçeli'nin istirahatine evinde devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli’nin bu haftaki grup toplantısı da yapılmayacak.