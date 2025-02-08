Fenerbahçeli eski oyuncudan Arroyo'ya övgü: 'Taraftarların onu seveceğini biliyorum'
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo için övgü dolu sözler kullandı.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemindeki ilk takviyesini Beşiktaş, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo ile yaptı.
Siyah-beyazlılar transferi resmen duyururken genç futbolcunun bugün İstanbul'da olacağını açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Enner Valencia, Beşiktaş'ın yeni transferini De Una'ya verdiği röportajda değerlendirdi.
Enner Valencia
Valencia, Arroyo'dan övgüyle bahsedip, "Çok yetenekli bir oyuncu ve sakin bir insan. Dün biraz konuştuk ve İstanbul'da neye ihtiyacı olursa ona yardım etmek için burada olduğumu söyledim" dedi.
Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Beşiktaş'ın antrenman yaptığı yere çok yakın oturuyordum ve nerede kalabileceğiyle ilgili önerilerde bulundum" ifadelerini kullandı.
Arroyo için Valencia, "Türkiye'de lig çok fiziksel ve geçiş oyunları var. Ama sahip olduğu kaliteyle çok iyi işler başarabilecek, harika bir takıma katılacak ve harika bir taraftarın önünde oynayacak. Taraftarların onu seveceğini biliyorum" dedi.
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