Bahçeli, Erdoğan'a ne mesaj vermek istiyor?
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi MHP'li Hamit Kocabey’in istifası üzerine Cumhur İttifakı'ndaki krize dair tartışmalar devam ediyor.
Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Cumhur İttifakı’ndaki krizin perde arkasına dair dikkat çeken bir kulis paylaştı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi MHP'li Hamit Kocabey’in istifa etmesi üzerine yaşananları ele alan Özçelik, AKP'lilerin Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajları anlamadığını belirtti.
Cumhur İttifakı'ndaki vekillerle konuşan Özçelik, "Bahçeli’nin mesajları, Ak Parti tarafından okunuyor mu? MHP’lilere göre okunmuyor. Görüştüğümüz Ak Partililer olayın farkında bile değil. Merkezde 'duymaza yatma' eğilimi var. MHP’lilere göre, 'zamana yayıp unutturma' taktiği." diye belirtti. Yazıda, ismi verilmeyen bir MHP'linin ise "Devletimiz için kendimizi feda ediyoruz. Ama onların çoğu başka işler peşinde. Parti tabanında rahatsızlık var." dediği aktarıldı.
Özçelik'in “HSK’daki istifa Ak Parti’ye uyarı mı?” yazısı şöyle:
Bahçeli bir süredir uyarıyor. Yapılan yanlışlara dikkat çekiyor.
Suriyeli sığınmacıların dönüşü,
Laiklik tartışması,
Anayasa’nın ilk dört maddesi,
HDP’nin kapatılması,
Seçim barajının yüzde 7 olması, …
Bunlar sadece birkaçı.
AK PARTİ OKUYAMIYOR
Peki Bahçeli’nin mesajları,
Ak Parti tarafından okunuyor mu?
MHP’lilere göre okunmuyor.
Erdoğan-Bahçeli arasındaki görüşmelerde bunlar konuşulmuyor mu?
Bahçeli’yi tanıyanlar “hayır” diyor.
“Devlet Bey’in tarzı değildir.
Pazarlık anlamına gelecek tutum içinde olmaz.
Mesajını bir şekilde verir.
Alan alır, almayan sonucuna katlanır.” değerlendirmesi yapıyorlar.
Görüştüğümüz Ak Partililer olayın farkında bile değil.
Merkezde “duymaza yatma” eğilimi var.
MHP’lilere göre, “zamana yayıp unutturma” taktiği.
BİRİKİM ARTIYOR
Gelen bilgilere bakılırsa;
MHP’de enerji birikmesi olmuş.
Yaşananlar “üst düzey gerginlik” yaratıyor.
Önemli bir MHP’linin anlatımı şöyle:
“Ak Parti’ye karşılıksız destek veriyoruz.
Hiçbir talebimiz yok.
Biz sadece devleti düşünüyoruz.
Devletimiz için kendimizi feda ediyoruz.
Ama onların çoğu başka işler peşinde.
Parti tabanında rahatsızlık var.
Bize oy verenler huzursuz.
Herkes aklını başına toplamalı.”
HSK’DAN İSTİFA
Bunlar yaşanırken sürpriz bir gelişme oldu.
MHP kontenjanından HSK üyeliğine seçilen,
Hamit Kocabey istifa etti.
Birileri olay sonrası aleyhine kampanya başlattı.
“Bahçeli istifasını istedi.” dendi.
“Kocabey suç işlemiş,
Bahçeli istifasını istemiş.”
Bu hava yayılmaya çalışıldı.
Oysa ki bütün belgeler ortalıkta.
Bazıları gerçeği araştırmadan, oltaya takıldı.
KOCABEY’İN AÇIKLAMASI
Kocabey istifa sonrası açıklama yaptı.
“Bahçeli ile istişare ettikten sonra” istifa ettiğini söyledi.
İfade çok açık.
Ama hâlâ yanlışta ısrar edenler var.
Gelişmeleri yakından izleyenler,
Kocabey’in istifası ile ilgili spekülasyonlar için,
“MHP ve Bahçeli’yi hiç tanımamışlar.” diyor.
İSTİFA NEDEN?
Peki Kocabey neden istifa etti?
İstifa ne anlama geliyor?
Aslında istifanın sırrı,
“Devlet Bey’le istişare ettikten sonra” ifadesinde yer alıyor.
Konuyla ilgili çok sayıda görüşme yaptım.
Birçok bilgiye ulaştım.
Vardığım sonuç şu:
Yargıda sıkıntılar var mı? Var.
Konu Bahçeli’ye iletilmiş mi? İletilmiş.
Ama bu istifada etkisi yok denecek kadar az.
İstifa için,
“MHP’den Ak Parti’ye üst düzey uyarı” görüşü genel kabul görüyor.
Hatta “ihtar” sözcüğünü kullananlara bile rastladım.
Video Haberler
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu
- İlk fırsatta Türkiye'ye saldıracaklar
- WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor
- Volkan Demirel'den Sedat Peker açıklaması
- Ankara'da korkutan patlama
- Peker seni de beni de sağ bırakmaz
- Bomba itiraflar için karar verildi
- Bahçeli kararını verdi: Oğlu da gitti!
- Öğrencilerin isyanı: Gece yarısı eylem
- Bürokrasi kokuyu aldı!