Bahçeli, Erdoğan'a ne mesaj vermek istiyor?

20 Ekim 2021 Çarşamba, 16:34

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Cumhur İttifakı’ndaki krizin perde arkasına dair dikkat çeken bir kulis paylaştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi MHP'li Hamit Kocabey’in istifa etmesi üzerine yaşananları ele alan Özçelik, AKP'lilerin Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajları anlamadığını belirtti.

Cumhur İttifakı'ndaki vekillerle konuşan Özçelik, "Bahçeli’nin mesajları, Ak Parti tarafından okunuyor mu? MHP’lilere göre okunmuyor. Görüştüğümüz Ak Partililer olayın farkında bile değil. Merkezde 'duymaza yatma' eğilimi var. MHP’lilere göre, 'zamana yayıp unutturma' taktiği." diye belirtti. Yazıda, ismi verilmeyen bir MHP'linin ise "Devletimiz için kendimizi feda ediyoruz. Ama onların çoğu başka işler peşinde. Parti tabanında rahatsızlık var." dediği aktarıldı.

Özçelik'in “HSK’daki istifa Ak Parti’ye uyarı mı?” yazısı şöyle:

Bahçeli bir süredir uyarıyor. Yapılan yanlışlara dikkat çekiyor.

Suriyeli sığınmacıların dönüşü,

Laiklik tartışması,

Anayasa’nın ilk dört maddesi,

HDP’nin kapatılması,

Seçim barajının yüzde 7 olması, …

Bunlar sadece birkaçı.

AK PARTİ OKUYAMIYOR

Peki Bahçeli’nin mesajları,

Ak Parti tarafından okunuyor mu?

MHP’lilere göre okunmuyor.

Erdoğan-Bahçeli arasındaki görüşmelerde bunlar konuşulmuyor mu?

Bahçeli’yi tanıyanlar “hayır” diyor.

“Devlet Bey’in tarzı değildir.

Pazarlık anlamına gelecek tutum içinde olmaz.

Mesajını bir şekilde verir.

Alan alır, almayan sonucuna katlanır.” değerlendirmesi yapıyorlar.

Görüştüğümüz Ak Partililer olayın farkında bile değil.

Merkezde “duymaza yatma” eğilimi var.

MHP’lilere göre, “zamana yayıp unutturma” taktiği.

BİRİKİM ARTIYOR

Gelen bilgilere bakılırsa;

MHP’de enerji birikmesi olmuş.

Yaşananlar “üst düzey gerginlik” yaratıyor.

Önemli bir MHP’linin anlatımı şöyle:

“Ak Parti’ye karşılıksız destek veriyoruz.

Hiçbir talebimiz yok.

Biz sadece devleti düşünüyoruz.

Devletimiz için kendimizi feda ediyoruz.

Ama onların çoğu başka işler peşinde.

Parti tabanında rahatsızlık var.

Bize oy verenler huzursuz.

Herkes aklını başına toplamalı.”

HSK’DAN İSTİFA

Bunlar yaşanırken sürpriz bir gelişme oldu.

MHP kontenjanından HSK üyeliğine seçilen,

Hamit Kocabey istifa etti.

Birileri olay sonrası aleyhine kampanya başlattı.

“Bahçeli istifasını istedi.” dendi.

“Kocabey suç işlemiş,

Bahçeli istifasını istemiş.”

Bu hava yayılmaya çalışıldı.

Oysa ki bütün belgeler ortalıkta.

Bazıları gerçeği araştırmadan, oltaya takıldı.

KOCABEY’İN AÇIKLAMASI

Kocabey istifa sonrası açıklama yaptı.

“Bahçeli ile istişare ettikten sonra” istifa ettiğini söyledi.

İfade çok açık.

Ama hâlâ yanlışta ısrar edenler var.

Gelişmeleri yakından izleyenler,

Kocabey’in istifası ile ilgili spekülasyonlar için,

“MHP ve Bahçeli’yi hiç tanımamışlar.” diyor.

İSTİFA NEDEN?

Peki Kocabey neden istifa etti?

İstifa ne anlama geliyor?

Aslında istifanın sırrı,

“Devlet Bey’le istişare ettikten sonra” ifadesinde yer alıyor.

Konuyla ilgili çok sayıda görüşme yaptım.

Birçok bilgiye ulaştım.

Vardığım sonuç şu:

Yargıda sıkıntılar var mı? Var.

Konu Bahçeli’ye iletilmiş mi? İletilmiş.

Ama bu istifada etkisi yok denecek kadar az.

İstifa için,

“MHP’den Ak Parti’ye üst düzey uyarı” görüşü genel kabul görüyor.

Hatta “ihtar” sözcüğünü kullananlara bile rastladım.