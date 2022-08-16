'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir' iddialarına MHP'den yanıt

16 Ağustos 2022 Salı, 14:00

Gürkan Hacır'ın hazırlayıp sunduğu, TV100'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş kulis bilgilerini paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 4 Eylül'de Sivas'a mitinge gideceğini hatırlatan Yarkadaş, "Devlet Bey Sivas'tan erken seçim çağrısı yapabilir" dedi.

AKP'lilere aldığı kulis bilgisini sorduğunu söyleyen Yarkadaş, "Devlet Bey erken seçim kararı alacakca Erdoğan ile fikir alışverişi yapmadan açıklamaz" cevabı aldığını açıkladı.

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MHP'DEN JET YANIT

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medya üzerinden Yarkadaş'ın erken seçim iddialarına yanıt verdi.

"CHP’de vekil iken yalan ve iftira müstahsili, gazetecilik ederken de asparagas haber tüketicisi olan Barış Yarkadaş, katıldığı bir TV programında yine mesleki ihtisasını konuşturmuş" diyen Yalçın, "Yarkadaş, Sayın Genel Başkanımızın 4 Eylül’de Sivas’tan erken seçim çağrısı yapabileceğini öne sürmüş. Yalanı avuç avuç içen, gerçeğin bir damlasını bile yutamaz. Sonunda, kendisi de ona inananlar da yalanda boğulur" dedi.

Yalçın şöyle devam etti:

"Bize medya çevrelerinden ulaşan son bilgilere göre, TV kanalları çalışanlarını boğulma tehlikesinden koruma kararı almış. Martavalcı Yarkadaş’a 4 Eylül’den itibaren ekran yasağı uygulanacakmış!"