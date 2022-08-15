MHP il yöneticisi, 'fikir ayrılıkları' nedeniyle istifa ettiğini duyurdu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatı'nda istifa dalgası devam ediyor. Geçen hafta bir dizi yöneticinin ayrılık kararı verdiği teşkilatta son olarak MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Öcal istifasını verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Öcal, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.
Öcal açıklamasında, "Temsil etmekten ve yöneticisi olmaktan iftihar ettiğim Kocaeli MHP il yönetim kurulu üyeliğinden bir takım fikir ayrılıkları nedeniyle 15.08 2022 tarihi itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Şuana kadar olduğu gibi bundan sonra da Liderimizin ve Milliyetçi Ülkücü Hareketin her daim emrindeyim" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre Kurt’un başkanlığındaki MHP Kocaeli İl Teşkilatı'nda geçen hafta da bir dizi istifa yaşanmıştı. Geride kalan haftada Araştırma ve Geliştirmeden (AR-GE) Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatih Durmuş, İl Başkanı Özel Kalemi İshak Güner ve İl Başkanı Kurt’un yardımcılarından biri olan Alp Gökçe görevlerinden ayrıldıklarını açıklamışlardı.
İşte Öcal'ın istifa duyurusu:
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