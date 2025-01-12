İstanbul Bahçelievler’de CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar: 'Size su bile yok'

Yayınlanma: 12.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.01.2025 - 04:00

İstanbul’da 2004 yılından bu yana AKP tarafından yönetilen Bahçelievler Belediyesi, skandal bir karara imza atarak belediye meclisinde üyelere ve meclisi ziyaret eden yurttaşlara verilen çay ve su servisini kaldırdı. Bu hafta yılın ilk belediye meclisi oturumu için belediyeye giden CHP’li meclis üyeleri, buradaki çay ocağının kapalı olduğunu gördü. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Bahçelievler Belediye Meclisi Üyesi Gencay Özcan, kararın AKP’li Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından alındığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

‘NE BİÇİM MECLİS ÜYESİSİNİZ’

Özcan, meclisteki içecek servisinin kaldırılmasının, geçtiğimiz Kasım ayında Bahçelievler’de bulunan bir otopark sorununa dayandığını aktardı. 14 yıl önce site sakinlerine tahsis edilen ücretsiz otopark, herhangi bir mahkeme kararı olmadan Bahçelievler Belediyesi tarafından devralınmış ve ücrete tabi tutulmaya başlanmıştı. Karara karşı çıkan site sakinleri, otoparkın belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılmasına tepki göstermiş ve zabıtalarla yurttaş arasında arbede yaşanmıştı. Olayın yaşandığı gün Bahçelievler’deki CHP teşkilatının sorunu çözüme kavuşturmak için otoparka gittiğini belirten Özcan, “Biz belediyeyle yurttaş karşı karşıya gelmesin diye olayı sakinleştirmek adına otoparka gitmiştik. Kısa süre sonra, Aralık ayında yapılan Meclis toplantısında ise Başkan Hakan Bahadır, CHP’li üyelere ‘Siz ne biçim meclis üyesisiniz? Belediyenin çıkarına değil aleyhine hareket ediyorsunuz. Ben Bahçelievler’deki pavyonları da kapatıyorum. Gidin otoparkta beklediğiniz gibi pavonların da başında bekleyin’ demişti. Biz de tepki olarak Meclis oturumunu terketmiştik” diye konuştu.

Yeni yıl yaklaşırken Bahadır’ın Meclis üyelerine hediye olarak lokum gönderdiğini ancak tepkili olan meclis üyelerinin bu hediyeyi kabul etmediğini aktaran Özcan, “Durumu konuşmak için Başkan Bahadır’ın odasına giden CHP üyelerin kendilerine “Siz site otoparkında belediye aleyhine nöbet tutup daha sonra alınganlık içinde meclisi terkedip lokum hediyesini de kabul etmezseniz ben de çayı ve kahveyi kaldırırım” dediğini aktardı.

"BU DÜZEN SORGULANMALI"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. AKP iktidarının kamu kaynaklarını denetimsiz şekilde harcamayı politika haline getirdiğini, her alanda denetimsiz para harcandığını ifade eden Öztunç, “Milletin vergileri, oluk oluk yandaş müteahhitlere akıtılıyor. Hesap var mı, yok. Denetim var mı, yok. Bu sistemin devamı olarak bir de vakıf düzeni kuruldu. Kamu kaynakları oluk oluk bu vakıflara aktarılıyor. Bu vakıflardan biri de Yunus Emre Vakfı’’ değerlendirmesinde bulundu.

"Yunus Emre Vakfı’nda sahte faturalarla 400 milyon liralık yolsuzluk tespit edildiğini” kaydeden Öztunç, “Devlet eliyle kurulan Yunus Emre Vakfı’na son dört yılda 4 milyar 345 milyon lira aktarılırken yine bu şekilde kurulan Maarif Vakfı’na verilen ise 2016 yılından bu yana ve 2025 bütçesinden ayrılan 6 milyar 774 milyon liralık kaynak da eklendiğinde, toplam 20 milyar 632 milyon liraya ulaşıyor. İki vakfa giden kaynak 25 milyar TL’ye yaklaşmış. Böylesine büyük bir kaynak denetleniyor mu? Hayır. Parayı millet veriyor, ama milletin seçtiği TBMM adına denetim yapan Sayıştay, harcamaları inceleyemiyor. Bu kabul edilemez. Bu vakıf düzeni mutlaka sorgulanmalıdır.’’