MHP'li yurttaşın 'yeni çözüm süreci' yorumu gündem oldu: 'Erdoğan ve Bahçeli dünyaya hükmediyor, onların vardır bir bildiği...'

Yayınlanma: 11.01.2025 - 23:50

Güncelleme: 11.01.2025 - 23:59

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma ile başlayan ‘yeni süreç’ ve yankıları devam ediyor.

Bahçeli, konuşmasında "Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı’dan DEM‘e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

“İMRALI” GÖRÜŞMESİNİN YANKILARI SÜRÜYOR

Bahçeli'nin sözleri siyaset kulislerini hareketlendirirken, 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılı açılışında DEM Partililerle tokalaşmanın ardından gündeme gelen "yeni bir çözüm süreci mi başlıyor" sorusu daha güçlü şekilde tartışılmaya başladı.

İlerleyen günlerde DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın İmralı adasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi “yeni çözüm süreci”ni resmen somutlaştırdı.

İmralı ziyaretinin ardından, yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı heyet Meclis'teki siyasi partilerle görüşmeler gerçekleşti.

DEM Parti’nin İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından siyasilerle temaslar sürerken, heyet bugün de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne’de görüştü.

MHP’Lİ YURTTAŞIN YORUMU GÜNDEM OLDU

Türkiye, ‘İmralı’ gündemini konuşmaya devam ederken; kendisine mikrofon uzatılan MHP’li bir yurttaşın yorumu gündem oldu.

MHP’li olduğunu belirten yurttaş, “Abdullah Öcalan’ın çıkarılması için DEM Parti ile yapılan müzakereler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu konular bizi aşar. Bahçeli, Erdoğan boş bir insan değil. Onların bir bildiği vardır. Bugün Tayyip Erdoğan dünyaya hükmediyor, Devlet Bahçeli dünyaya hükmediyor. Bu adamlar çıkıp boş konuşmaz. Bizim de zorumuza gidiyor ama onların bir bildiği vardır.”