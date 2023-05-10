Bahçeli, Giresun'da Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Kendi kazdıkları çukura kendileri düşmüştür

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:52

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:53

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimlere sayılı günler kala meydanlardaki hareketlilik sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" Giresun mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Biz Sarosçu Osman'ı değil Topal Osman Ağa'yı biliriz. Biz adaleti biz casus için değil, bir kahraman için talep ederiz. Giresun'un terör ittifakıyla işi olmaz. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere bakınız. Kılıçdaroğlu, PKK'nın adayıdır. FETÖ'nün, canilerin umududur. Gerekirse hepimiz Topal Osman olur bu vatana göğsümüzü siper ederiz. Afrin'i geri almaktan bahsedenler PKK'lılardır. Ben PKK'lılara taşı attım cevap İYİ Parti Başkanı'ndan geldi. Buradan Afrin'i terörden arındıran kahraman güvenlik görevlilerimizi selamlıyorum.

"AJAN PROVOKATÖRLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

* Küresel medyanın yaygınlaşan saldırıları tesadüf değildir. Türkiye'yi karıştırmak için kirli eller faaldir. Hepsini görüyoruz, hepsinin notunu tek tek alıyoruz. Ajan provokatörlere asla müsaade etmeyeceğiz. Uyanık olmak zorundayız. Kaos yaratmak isteyen alçaklara geçit vermemek zorundayız.

"KENDİ KAZDIKLARI ÇUKURA KENDİLERİ DÜŞMÜŞTÜR"

* Erzurum'da provokasyon yapanlar bellidir. Hiç kimse Erzurumlu kardeşlerimizi suçlayamaz. Provokatörler kendi kazdıkları çukura kendileri düşmüştür.

* 14 Mayıs Pazar günü fitneciler kaybedecek, sipariş anketler kaybedecek, teröristler kaybedecek, karanlık senaristler kaybedecek. Zillet partilerinin tamamı kaybedecek buna karşılık Türkiye kazanacak. Kaybedenler kulübünü sandığa gömmek için hazır mısınız?

"KILIÇDAROĞLU'NUN LİYAKATI YOKTUR"

* CHP küresel güçlerin kuklasıdır. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda yine çuvalladı. Türkiye'den kalkan trenin Çin'e ilk seferini yapalı tam 2 yıl oldu. Cumhurbaşkanına aday olması hakikaten ibretliktir. Kılıçdaroğlu yapılan her şeye karşı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun liyakatı yoktur. Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesini ayağa kaldıracak projesi yoktur.

* Tarih yine tekerrür edecek, 14 Mayıs'ta bunların tamamı uçurumun dibini boylayacaktır. Zillet ittifakı sırtını zalimlere akbabalara dayamıştır. Onların hamisi varsa bizim de milletimiz, Giresunumuz vardır. Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi bizdeki kadar savruk acınası hale düşmemiştir. Cumhur ittifakından ABD rahatsızdır, Londra rahatsızdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır.

* Karadenizin uşağını kurban edemeyiz, onun için Recep, Recep, Recep diyeceğiz.