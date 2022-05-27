Bahçeli: 'Gitmeye niyetimiz yoktur'

27 Mayıs 2022 Cuma, 16:33

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' programında açıklamalarda bulundu.

"Şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız. Satanlardan, korkanlardan ve kaçanlardan olmayacağız" diyen Bahçeli, "Yılmayacağız, yıkılmayacağız, mutlaka başaracağız. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Birileri istedi diye ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri, burada yaptığı açıklamada “Bizim yol haritamızı şehitlerimiz çizmiştir. Bizim gidecek bir yerimiz yoktur. Gitmeye niyetimiz yoktur. Göndermek için tertip içinde olanları da doğduklarına pişman etmek boynumuzun borcudur. Gözlerine kara perde inenlerin dedikodularına, Türk düşmanlarına uyduluk yapanların provokasyonlarına göz yummamız, yol vermemiz akıl ve mantık inkarıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen salı günü yaptığı açıklamada “Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD’ye kaçmak istiyorlar” diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini işaret etmişti.

'ŞEHİTLERİMİZİN MÜCADELESİ BOŞUNA VERİLMEMİŞTİR'

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Bir gül bahçesine girer gibi kara toprağın bağrına girdiler. Gerçekten cennetin açılmış kapılarına yürüdüler. Her birisi Yusuf yüzlü Yavuz yürekliydi. Vuruldular ama taviz vermediler. Düştüler ama boyun eğmediler. Son nefeslerinde bile korkuyu ürküttüler. Şehitlerimiz kutlu davamızın şeref tacıdır. Onlar her devrin adamı değildiler. Mücadelelerinde haklıydılar, müktesabetleri hakikatle pekişmişti. Şehitlerimizin mücadelesi boşuna verilmemiştir. Milliyetçi ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller tekrar ortaya çıkarsa Türk milletinin 57. Alayı olmaya yeminlidir."

'YOLUMUZU ŞEHİTLERİMİZ ÇİZMİŞTİR'

"İntikam kuyruğuna girenlere sesleniyorum. Bizim yolumuz hak yoludur, hakikat yoludur. İşbirliğin kafesine girmiş mandacılara ne tarihimizi yargılatırız ne de devletimizi kirli ellerine bırakırız. Soylu iradeyi hiçbir saldırının yıkamayacağını muhataplarına iletmek isterim. Şehitlerimiz her daim övüncümüzdür. Bizim yolumuzu şehitlerimiz çizmiştir."

'YILMAYACAĞIZ, YIKILMAYACAĞIZ'

"Şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız. Satanlardan, korkanlardan ve kaçanlardan olmayacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, mutlaka başaracağız. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Birileri istedi diye ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz."