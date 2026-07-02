Bahçeli'nin 'askeri hastaneler açılmalı' çağrısı TBMM'de karşılık bulmadı: AKP'den ret, MHP'de 'sessizlik'

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında dün toplandı. Genel Kurul'da, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklifin görüşmelerine geçilmeden önce İYİ Parti'nin askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile askeri hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yeniden açılmasının milli güvenlik açısından önemine ilişkin verdiği genel görüşme önergesi gündeme geldi.

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sivil hastanelerde yapılan ameliyatlarla savaş koşullarındaki müdahalelerin farklı olduğuna dikkati çekti. Fakıbaba, "Sivil hastanede apandisit, safrakesesi, mide, bağırsak, kanser ve bunun gibi ameliyatları yapabilirsiniz ama savaşta şarapnel yaralanması, mayın patlaması, ateşli silah yaralanması ve çoklu organ yaralanmaları vardır, dakikaların değil, saniyelerin hayat kurtardığı anlar vardır" dedi.

Fakıbaba, Türkiye’nin NATO ülkeleri içerisinde askeri hastanesi ve askeri tıp akademisi bulunmayan tek ülke olduğunu söyledi. Üç kıtada görev yapan ve sınır ötesinde terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kendi askerî sağlık sisteminden mahrum bırakılmasının doğru olmadığını dile getiren Fakıbaba, bu konuda askerî hastanelerin yeniden açılması gerektiğini savundu.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA ATIF

Fakıbaba, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin askerî hastanelerle ilgili açıklamalarına da değindi. Bahçeli’nin, "Bugün NATO'da askerî hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir ve askerî hastanelerin yeniden açılarak ordu bünyesine katılması hayati değerdedir" dediğini aktaran Fakıbaba, bu açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İYİ Parti olarak bu konuyu sürekli dile getirdiklerini, kanun teklifleri ve araştırma önergeleri verdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirten Fakıbaba, geçmişte reddedilen tekliflerinin bugün Cumhur İttifakı tarafından da savunuluyor olmasını haklılıklarının gösterdiğini ifade etti.

Fakıbaba, Meclis'e ortak akıl çağrısında bulunarak, "Çünkü mesele siyaset değildir, mesele Mehmetçik'in canıdır, milletimizin güvenliğidir. Gelin, bu konuda ortak akılda buluşalım, askeri hastaneleri yeniden açalım, askeri hekimlik sistemini yeniden kuralım, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü yeniden ayağa kaldıralım çünkü güçlü devlet ordusunu da sağlığını da kendi kurumlarıyla ayakta tutabilen bir devlettir" dedi.

AKP'Lİ ARSLAN: ASKERİ SAĞLIK TEŞKİLLERİ KAPATILMADI

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, askeri tıp eğitimi ile asker hastane sisteminin ayrı kavramlar olduğunu belirterek mevcut yapıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, 1933’te Atatürk’ün önderliğinde çıkarılan Üniversiteler Kanunu ile askeri ve sivil tıp eğitiminin entegre hale getirildiğini söyledi. 1980 sonrası dönemde askeri tıp eğitiminin daha bağımsız yapıya dönüştüğünü ifade eden Arslan, 2016’da Milli Savunma Üniversitesi bünyesine devredilmesiyle yeniden sivil tıp eğitimiyle bilimsel etkileşimin arttığını belirtti.

Asker, hekimliğin kaldırıldığı yönündeki algının doğru olmadığını ifade eden Arslan, "Entegre sistem sayesinde bu yıl Milli Savunma Üniversitesi Tıp Fakültesinden 110 askeri hekim, ayrıca 190 sivil hekim olmak üzere yaklaşık 300 hekim mezun oluyor" dedi.

Arslan, askeri sağlık teşkillerinin kapatılmadığını, 2018’de yapılan protokollerle Sağlık Bakanlığına devredilerek yeniden organize edildiğini söyledi. 7 Şubat 2018 tarihli protokolün Milli Savunma Bakanlığı ile, 16 Mayıs 2018 tarihli protokolün ise İçişleri Bakanlığı ile yapıldığını hatırlattı.

Arslan, stratejik bölgelerde "S1" ve "S2" tipi hastane sisteminin uygulandığını kaydederek, S1 tipinin sadece Millî Savunma ile İçişleri Bakanlığına hizmet verdiğini ve sivil hasta kabul etmediğini belirten Arslan, bu sistemin Diyarbakır, Şırnak, Marmaris, Van ve Hakkari'deki 5 hastanede uygulandığını bildirdi. S2 tipinin ise sivil hastalara hizmet vermekle birlikte ihtiyaç hâlinde tam izolasyonla güvenlik güçlerine ayrılan 12 ayrı hastaneyi Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Yüksekova, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, İskenderun, Reyhanlı, Elazığ, Derecik ve Gölcük'te tanımladığını aktardı.

Arslan, mevcut sistemin Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında yeniden görüşülmesi gerektiğini belirterek yapısal değişikliklerin değerlendirilebileceğini söyledi. Arslan, Mili Savunma Üniversitesi bünyesindeki askeri tıp eğitiminin sivil tıp eğitimiyle entegre şekilde sürmesi gerektiğini ifade ederek, darbe sonrası bozulan yapının geri dönülmesinin tıp eğitimini zayıflatacağını düşündüğünü belirtti.

ÖNERGE KABUL EDİLMEDİ: MHP KATILMADI

Milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından yapılan oylamada önerge kabul edilmedi.

Önergenin oylaması ensasında ise ‘kabul edenler ile kabul etmeyenler’ diye sorulduğunda, MHP grubu oylamaya katılmadı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bu haftaki Meclis Grup Toplantısı'nda Gülhane ruhunun güçlendirilmesinin milli beka meselesi olduğunu söyleyerek, "Vatan nöbetine duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz, askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır" çağrısında bulunmuştu.