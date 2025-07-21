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Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi Cumhurbaşkanı yardımcıları' teklifine MHP'den açıklama: 'Bahçeli, oyunlara karşı vizyon geliştirmekte'

Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi Cumhurbaşkanı yardımcıları' teklifine MHP'den açıklama: 'Bahçeli, oyunlara karşı vizyon geliştirmekte'

21.07.2025 11:15:00
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Haber Merkezi
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Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi Cumhurbaşkanı yardımcıları' teklifine MHP'den açıklama: 'Bahçeli, oyunlara karşı vizyon geliştirmekte'

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun” dediği iddiası başdanışmanı tarafından doğrulandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birkaç ay önce MHP’li milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda, “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun” önerisinde bulunduğu iddia edildi. 

Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek, kamuoyunda tartışmaya konu olan bu iddia üzerine bir açıklama yaptı. MHP'ye yakın Türkgün'deki köşesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Çiçek, Bahçeli'nin bu çıkışı için "Etnik ve mezhepsel ayrışma çabalarında en çok istismar edilmeye çalışılan Kürt kökenli ve Alevi kardeşlerimizi, sevgi ve muhabbetle kucaklayarak bu oyunlara karşı vizyon geliştirmektedir. Onları her daim 'Bir olalım, herkes eşittir; Türkiye gerçeğinde birleşip millî bekamızı sonuna kadar koruyalım' misyonu içinde görmektedir" dedi.

Çiçek, yazısına şöyle devam etti: 

"Resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Sayın Devlet Bahçeli’nin ismi üzerinden, “Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun” şeklindeki tartışmalar, kulis bilgisi olarak gündemde yer bulmaya başlamıştır. Bu tartışmalara “Devlet Bahçeli vizyonu” çerçevesinden baktığımızda sözün özünde vatanına, bayrağına ve ülke değerlerine bağlı Kürt ve Alevi kardeşlerimizin her türlü temsil makamında yer alabileceğine dair güçlü bir kardeşlik vurgusu yatmaktadır."

 

İlgili Konular: #MHP #Devlet Bahçeli #Yıldıray Çiçek

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