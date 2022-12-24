Devlet Bahçeli, Saraçhane mitingini hedef aldı: Akla ziyan bir haldir

24 Aralık 2022 Cumartesi, 17:11

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli, parti genel merkezinde 'Siyaset ve Liderlik Okulu 18'inci Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu ile ilgili 'baba-oğul' benzetmesine gönderme yapan Bahçeli, "Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız’ çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki 2 partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır" ifadelerini kullandı.

ALTILI MASA DA HEDEFİNDEYDİ

Altı Masa'yı da hedef alan Bahçeli, "Türkiye'nin huzur ve güvenliği için teklif paylaşan tek bir muhalif siyasetçi cümlesi duydunuz mu? 6'lı masa gerçeklerden peşi sıra kaçmakta, ortalığı da velveleye, kuru hamasetle, kurşun gibi husumetle karıştırmaktadır. Bugün ki siyasi muhalefetin ahlakı donmuş ve çatlamıştır" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Saraçhane'de rol kapma derdine düşenlerin, bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını, varlıklarını ibra etmeleri ve iddiayla sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Babayla oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların, 'Biz de varız' çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 2 partinin kazandığını çatık kaşlarla hatırlatıp ikilik çıkarması, malumu olduğumuz bir menfaat çatışmasıdır. Hayatları basit hesaplarla geçenlerin hasbi olması, balığın kanat takarak uçmasını düşünmek kadar deli saçmasıdır.

İnsan kimliği hatıralarla oluşmaktadır. Aile bu bakımdan hatıraların evidir. Ne var ki karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir. Biz bu olan bitenlere 'zillet' demeyelim de ne diyelim? Velinimeti olan ittifak ortağına 'Çarparım' diye tehditler savuranların nesine itibar edelim? Siyaseti miras paylaşımına ve tarla kavgasına dönüştüren akılsız talancıların neyine bakalım, neresiyle alakadar olalım?"