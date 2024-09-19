Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı: 'Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin'

Yayınlanma: 19.09.2024 - 19:53

Güncelleme: 19.09.2024 - 20:07

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Lider Haber'in muhabiri Pelin Zengin'in, Diyarbakır'da öldürülen Narin ve darp edilerek cinsel istismara uğrayan Sıla bebeği anımsatarak sorduğu, "Yeni dönem Anayasa çalışmalarında idamı gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusuna tepki gösterdi.

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bahçeli, 'idam sorusu' soran muhabire şu sözlerle yüklendi:

"Anayasa'nın oluşumu noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Bizim önerilerimiz arasında olup diğer siyasi düşünce ve kuruluşlarla benimsediği takdirde niye olmasın. Olacaksa hangi mutabakatla yeni bir anayasaya kavuşalım onu düşünmeliyiz.

Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin artık bundan gocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır."