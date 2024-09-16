Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'HÜDA PAR' sorusu: 'Kimler kimlerle beraber?'

Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:47

Güncelleme: 16.09.2024 - 13:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Susurluk Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel, konuşmasında "Anayasanın 4'üncü maddesine karşıyız" diyerek ilk 3 maddeyi hedef alan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu hatırlattı.

Özel, "3-5 oy uğruna olmadık işler yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Onunla bununla ittifak. En güzel ittifak bizim ittifakımız, Türkiye İttifakı. Bir ittikak da HÜDA PAR. Kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan HÜDA PAR, çıkmış Anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız diyor. Seçim zamanı susturdular. Şimdi Anayasanın 4. maddesine karşıyız diyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti başkenti Ankara'ya karşılar. Bayrağa karşılar, İstiklal Marşı'na karşılar, Cumhuriyet'e karşılar" dedi.

BAHÇELİ'YE ZOR SORU

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sorular yönelten Özel, "Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsın. Mikrop mikroptur. Ama milliyetçi müfafazakarım diyenler... Bahçeli'ye soruyorum. Sen bu HÜDA Par'a ne diyorsun. Kimler kimlerle beraber?" dedi.

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI NE DEMİŞTİ? Partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini söylemekten geri durmamıştı. Yapıcıoğlu, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle

- Eşim Bursalı Susurluk'ta belki 500 kere mola vermişizdir. Belediyeyi kaç dönem kazanamıyorduk. Örgüt 'alacağız' diye ant içti. Susurluk'taki bu inanca uzun süredir gönül vermiştim.

- 'Çözelim' dedik dinlemediler. Susurluk'u istediler. "Susurluk her türlü pazarlığın dışındadır" dedik. İyi ki de öyle demişiz. Şüphe yok, CHP'nin en büyük başarısı Ege'deki 9'da 9 bölgeyi almak oldu.

'ŞEKER FABRİKALARININ KAR EDENLERİ BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ'

- Maalesef şeker fabrikası kaderine terk edildi. Türkiye ekonomisine katkı sağlıyordu. Bu iktidar şeker fabrikalarının kar edenleri birilerine peşkeş çekip, kalanları kaderine terk ediyor. İktidar olacağız şeker fabrikalarını yeniden milletin yapacağız.

- Yollar yenileniyor. Her yerin en kaliteli asfalt olması için arkadaşlar çalışacaklar. Susurluk hak ettiği medeni seviyeye ulaşacak. Başkan 2 kişiden birinin oyunu almıştı, şimdi gelecek seçimlerde 4 kişinin 3'ünün oyunu istiyorum.

- 2023'te sayın Erdoğan'a vazife verildi. Bir karalama kampanyası yürüttüler. Seçmenin kafasını karıştırmak için çok çaba sarf ettiler. İnsanlara 'tehlike büyük oyunu bize ver, bayrağı indirip vatanı böldürecekler' dedi. İnsanlar kanarak oy verdi. Ezana dindirecekler dedikleri CHP bitmeyen camileri tamamlıyor.

- Diyanet Sen sendikası gelip dosya veriyorlar. Derdimizi siz çözesiniz diyorlar. Müzzinin derdini çözmek de CHP'nin boynunun bordur. Ezanı Yunanlılar, Fransızlar susturmuştu. Bu partiyi kuranlar ezanı tekrar okuttular.

BAHÇELİ'YE 'HÜDA PAR' SORUSU

- 3-5 oy uğruna olmadık işler yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Onunla bununla ittifak. En güzel ittifak bizim ittifakımız, Türkiye İttifakı. Bir ittifak da HÜDA PAR. kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan HÜDA PAR çıkmış Anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız diyor. Seçim zamanı susturdular. Şimdi Anayasanın 4. maddesine karşıyız diyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti başkenti Ankara'ya karşılar. Bayrağa karşılar, İstiklal Marşı'na karşılar, Cumhuriyet'e karşılar.

- Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsın. Mikrop mikroptur. Ama milliyetçi müfafazakarım diyenler... Bahçeli'ye soruyorum. Sen bu HÜDA Par'a ne diyorsun. Kimler kimlerle beraber?

AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN CENAZESİ

- İsrail ile ticarete halen devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde katiller, Filistin'e destek veren Ayşenur'u ensesinden vurdu. Konuşma yapmak istediler. Bu beraberliği biz önemserken orada çıkıp siyaset yapmaya kalktılar. O siyasete izin vermediler, kürsüyü kurdurtmadılar.

- Oyun biter mi onlarda. Dedim cenazede siyaset yapmayın. Çıktı konuştu. Meclis Başkanı tarafsız olsa Meclis'te tarafsız olur. Sonra çıktım ayıp ettiniz dedim. Omzumuzu sevdiler, Gittiler. Herkes yapılan işi ayıplıyor.

- Tayyip Bey, AK Parti ortada yok. Karşınıza çıkamıyorlar. buraya gelemiyorsan sandığa gideceksin Tayyip Bey. Fiyatları indiremiyorsanız, enflasyonu durduramıyorsanız seçime gideceksiniz.

'BİLAL ERDOĞAN SAHAYA İNDİYSE AK PARTİ'DE İŞLER YOLUNDA GİTMİYORDUR'

- Bilal Erdoğan sahaya indiyse AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur ya da işler sandıklarından kötü gidecektir emin olun. Bilal Erdoğan'dan mümkünse mikrofonu eksik etmeyelim. Ne diyor "Suriyelilerin Türkiye'de suç işlediklerini kabul etmiyorum. Onlar bizim vatandaşımıza göre Türkiye ile daha uyumlular" diyor. Bilal Bey siz Suriyelileri burada tutun. Biz önce sizin iktidarınızı göndereceğiz, sonra onları memleketlerine yollayacağız.

ANKETLERDE SON DURUM

- CHP bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisi. Bu asgari ücretten, yoksulluktan sizleri kurtaracak olan CHP'dir. CHP Türkiye'nin birinci partisidir.