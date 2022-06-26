Bahçeli, Soylu ve Erdoğan 'idam' demişti: Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas karşı çıktı
İlk olarak Devlet Bahçeli arkasından Süleyman Soylu ve son olarak da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'idam' çıkışına Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas karşı çıktı.
Son günlerde Cumhur İttifakı'nın liderleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği 'idam' tartışmaları alevlenmeye devam ediyor.
Erdoğan, Marmaris'te orman yangınını çıkardığını itiraf ettiği iddia edilen kişi hakkında "Caydırıcı bir ceza... Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdama..." ifadelerini kullanmıştı.
"İDAM, GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR CEZADIR"
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Hukuk ve idam" başlıklı yazısında gündemde olan 'idam' tartışmalarına karşı çıktı.
"Türkiye'de idam cezası olmadığı için Marmaris ormanları katilinin yeterli cezayı alamayacağı söyleniyor" diyen Barlas, "Bu söylentiler bir açıdan doğru olabilir. Gerçekten bu psikopat kundakçı, 3-5 yıl içinde cezaevinden çıkıp hayatına kaldığı yerden devam ederse bu durum bütün vicdanları yaralar" ifadelerini kullandı.
Barlas, şöyle devam etti:
"Ki böyle bir ihtimal de var. Ancak idam, geri dönüşü olmayan bir cezadır. İşlenen suç ne kadar ağır ve kötü olursa olsun düzeltme imkânı olmayan bir ceza hiçbir insana verilmemelidir. Elbette kundakçıların, katillerin, teröristlerin olabilecek en ağır cezayı almalarını istiyorum. Ama bu vesileyle idamın yeniden tartışılır olması, ormanların yakılması kadar kötü bir şeydir."
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