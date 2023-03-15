Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' övgülü 'başsağlığı' mesajı: 'Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:12

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 14:38

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken bir felaket ile daha karşı karşıya kaldı.

Depremin yaşandığı illerden biri olan Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel falaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

SİSTEMİ ÖVMEYİ İHMAL ETMEDİ

Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sellerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bahçeli, başsağlığı dilemek için yaptığı paylaşımlarda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini överek, “Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü uğratamayacaktır” dedi.

MHP lideri Bahçeli Twitter paylaşımlarında şu sözleri kullandı:

"Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini canevinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür.

Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür.

Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir. “Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat” sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tesis edilmiştir.

Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır.

Kahramanmaraş merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa’da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum."