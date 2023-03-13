Hukukçulardan AYM'ye ağır hakaretlerde bulunan Devlet Bahçeli'ye tepki: Mahkemeye tehdit

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 08:43

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Bahçeli’nin, AYM’yi geçen yıllarda da Avukatlık Kanunu’ndaki değişikliği ve baroların bölünmesiyle ilgili kararı görüşmeden önce yine aynı yöntemlerle “tehdit ettiğini” belirterek, “Bahçeli önemli davalar öncesinde Anayasa Mahkemesi’ne sürekli bu şekilde yaklaşıyor. Avukatlık Kanunu’ndaki değişiklikle ilgili karar vereceği hafta yine aynı şekilde AYM’yi tehdit etti ve karar oyçokluğuyla verildi. Mahkeme önemli davalar öncesinde rutin olarak tehdit ediliyor. Bu açık bir şekilde anayasanın 138. maddesinin ihlalidir” dedi.

(Şule Özsoy Boyunsuz)

"TEHLİKELİ SÖYLEMLER"

Mahkemenin, HDP’nin sözlü savunmasını aldıktan sonra bir ay içinde karar verebileceğine dikkat çeken Boyunsuz, “Sözlü savunmanın alınmasını takip eden süreçte bir aylık bir zaman dilimi kalıyor. Bu da tam seçimlerden önce HDP’nin kapatılması söz konusu olabilir, kapatılmaması da söz konusu olabilir demek oluyor. AYM, açık bir şekilde kapatma yönünde karar alması için tehdit ediliyor” dedi.

Boyunsuz, anayasa mahkemelerinin demokratik hukuk devletlerinde var olan bir kurum olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“‘Tasfiye edeceğiz’ demek, artık ‘Biz bu ülkede tam otoriter bir rejime geçiş yapıyoruz, şeklen bile hukuk diye bir şey kalmayacak’ anlamına geliyor. Her iki türlü yorumladığınızda da son derece tehlikeli söylemler. Açık bir şekilde mahkemeye telkin ve nüfuz etme çabası var. AYM’nin buna direnmesini beklerim.”

(Bülent Yücetürk)

‘AYM ÜYELERİNİ SEÇEN ERDOĞAN’A MESAJ’

Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bahçeli mahkemeyi baskı altına alıp, aday listeleri kesinleştikten sonra HDP’nin kapatılmasını istemektedir. Türkiye’de yasalar sadece muhalifler için var. Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine söylemediği “ahmak”tan 2 yıl 7ay 15 gün ceza veren yargı, bakalım bu sözlere ne yapacak? Unutmayalım AYM üyelerini Erdoğan seçti. Burada bu hakaretlerle AKP’ye de mesaj veriyor. Çünkü AKP henüz HDP hakkında ne düşündüğünü ortaya koymadı. Sessiz kalması AYM üyelerinin daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Bahçeli durumu görmüş ve buna AYM üyelerine hakaret ederek müdahele etmiştir.”