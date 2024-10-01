Bahçeli’den DEM Partililerle tokalaşma yanıtı: ‘Yeni bir döneme giriyoruz…’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında DEM Parti yöneticileriyle tokalaşmasına ilişkin, "Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyona katıldı. Bahçeli, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bahçeli, yeni yasama yılının açılışında DEM Parti yöneticileriyle tokalaşmasına ilişkin soruya, "Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" yanıtını verdi.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek" sözlerine ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde duruyor. Türk milletini de bu manada uyarıyor" dedi.
Etiketler: #MHP #Dem Parti #Devlet Bahçeli
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