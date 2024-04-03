Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' çıkışı: 'Şımaranların akıbetini herkes görecek'

Geride kalan yerel seçimlere ilişkin bir açıklama daha yapan MHP lideri Bahçeli, "Seçimsiz geçecek yaklaşık 4 yıllık sürede ülkemiz her alana teşmil edilecek reformlarla yükselişini devam ettirecektir" dedi. Bahçeli "Şımarmaya ve tahriklerini göstermeye başlayanların günün sonunda nasıl bir demokratik akıbetle karşılaşacağını da herkes görecek" ifadesini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:29
Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' çıkışı: 'Şımaranların akıbetini herkes görecek'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 27'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkeş'i anan Bahçeli, mesajında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"MHP, YÜZDE 16.62 İLE UMUTLARI DİRİLTTİ"

"Kara propagandaların, karanlık projelerin, karamsar palavraların biteviye faal ve faaliyet halinde olduğu şu günlerde Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasetinin istikrar ve itibar aydınlığı olarak öne çıkmıştır" diyen Bahçeli, seçim gündemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu gerçeğin ışığında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16,62'lik oy oranı ve kazandığı 220 belediye başkanlığıyla hamdolsun umutları diriltmiş, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir. Partimiz milli özlem ve hedeflere her zaman tercüman olmuş, milletimiz ne diyorsa ona kulak vermiştir."

"NASIL BİR AKIBETLE KARŞILAŞACAKLARINI HERKES GÖRECEK"

"Partimizin ve Türkiye'mizin önü açıktır. Seçimsiz geçecek yaklaşık 4 yıllık sürede ülkemiz her alana teşmil edilecek reformlarla yükselişini devam ettirecektir. Siyasette elde ettikleri geçici mevzi kazanımlarla şımarmaya ve tahriklerini göstermeye başlayanların günün sonunda nasıl bir demokratik akıbetle karşılaşacağını da herkes görecektir."


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