Bahçeli'den ilk seçim mitingi: '2023 adayımız belli, kararımız net'

04 Eylül 2022 Pazar, 17:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin ise adaylarının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getidi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız. Cumhur İttifakı oldukça Türkiye'nin batışı hayaldır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Erdoğan'ın tekrar açık ara farkla seçilmesidir.

Kılıçdaroğlu, vatandaşları borçları ödemeyin diyerek iç isyana oynuyor. Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor. Diğer zillet ortaklarından itiraz duyulmuyor. Bostan korkuluğu olmadıklarını göstermek zorundadırlar. Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamayanların Türkiye'ye en küçük hizmeti dokunabilir mi?

"ENFLASYON CANAVARININ BAŞI EZİLECEK"

Ekonomiden şikayet ediyorlar. Battık bittik masalıyla avunuyorlar. Fakat Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar. Enflasyonla kıyasıya mücadeleyi ifade edemiyorlar. Türkiye'nin dengeli ve doğru politikalarla muhtemel sorunlardan en az etkilenen ülke olduğunu asla söyleyemiyorlar. Enflasyon canavarının mutlaka başı ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacak.

Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüz yoktur. Satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz yok."