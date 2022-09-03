Ankara kulislerini sarsacak... 'Bahçeli, gördüğü olumsuzlukları Saray'a uygun yöntemlerle iletiyor'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 11:38

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bügünkü köşesine MHP'nin 4 Eylül Pazar günü Sivas'ta yapacağı mitingi taşıdı. Balbay, "Bahçeli Sivas’a giderken..." başlıklı yazısında, "MHP’nin Sivas mitinginin çevre illeri de kapsayacağı duyuruldu. Bir bakıma bölge mitingi. Daha sonra Bursa ve Erzurum’da da bölge mitingleri yapılacak" dedi.

MHP'nin mitingi ile "Erken seçim mi var?" sorusunu gündeme getiren Balbay şunları kaydetti:

"24 Haziran 2023’e 295 gün kaldığına göre erkeni geci yok, fiili seçim süreci başlamış demektir. Ancak Bahçeli’nin yaptığı açıklamaların seçim tarihlerinde de etkili olduğu dikkate alınırsa Sivas gezisine özel bir anlam yüklemek de içi boş bir beklenti değil.

Bahçeli sadece seçim tarihlerinde değil, seçim sonrasında oluşan seçenekleri belirlemede de etkin oldu."

"SARAY’A UYGUN YÖNTEMLERLE İLETTİĞİ KONUŞULUYOR"

MHP'nin "Aday belli, karar net" sloganına dikkat çeken Balbay, "Gördüğümüz o ki Bahçeli, Erdoğan’ın kendisinden daha fazla 'Adayımız Erdoğan' diyerek AKP’yi bağlarken kendisini de iktidarın tümüyle içinde olmayan bir konum getiriyor. Ankara’da Bahçeli’nin özellikle ekonomide gördüğü kimi olumsuzlukları Saray’a uygun yöntemlerle ilettiği konuşuluyor" dedi.

Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın tarihindeki kilometre taşları ile Bahçeli’nin siyaset yolu böyle. Bir soru: Seçim gecesi Millet İttifakı’nın adayının kazanması büyük ölçüde kesinleşirse Bahçeli ne yapar?

AKP’nin seçimi kaybetse bile iktidarı vermeme gibi bir yola sapabileceği endişeleri var ama bizim demokrasi birikimimiz her şeye karşın buna izin vermez. Tahminimiz o ki Bahçeli o gece, kritik bir anda örneğin 23.00 sıralarında şöyle bir açıklama yapabilir:

- Milletimizin teveccühü ortaya çıkmıştır. Buna saygı duymak gerekir!

Toplumsal barış bağlamında gerilim yaratan pek çok çıkışlarına karşın Bahçeli’nin çeyrek asrı aşan liderlik birikimi bu olasılığı kaçınılmaz kılıyor!"

Yazının tamamı şu şekilde:

Cumhur İttifakı’nın bir bileşeni olarak iktidar ortaklığı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son anda bir değişiklik olmazsa yarın Sivas’a gidiyor.

Sivas Kongresi’nin 103. yıldönümünde Sivas’ta miting düzenlemenin elbet anlamı var.

Aradan bir asır geçtikten sonra hâlâ güncelliğini koruyan Kurtuluş Savaşı sürecinin en önemli dönemeçlerinden biri olan Sivas Kongresi’ni bir kez daha selamlıyoruz. Bugün sadece toplumsal değil siyasal olarak da büyük birleştirici Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, onu sadece anmak yetmez, iyi anlamak lazım diyoruz.

***

MHP’nin Sivas mitinginin çevre illeri de kapsayacağı duyuruldu. Bir bakıma bölge mitingi. Daha sonra Bursa ve Erzurum’da da bölge mitingleri yapılacak.

Program böyle olunca akla ister istemez şu soru geliyor:

Erken seçim mi var?

24 Haziran 2023’e 295 gün kaldığına göre erkeni geci yok, fiili seçim süreci başlamış demektir. Ancak Bahçeli’nin yaptığı açıklamaların seçim tarihlerinde de etkili olduğu dikkate alınırsa Sivas gezisine özel bir anlam yüklemek de içi boş bir beklenti değil.

Bahçeli sadece seçim tarihlerinde değil, seçim sonrasında oluşan seçenekleri belirlemede de etkin oldu.

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP 136, MHP 129 milletvekili çıkardı. Siyaset mühendisleri MHP’ye öteki partilerden katılım olabileceğini, birinci parti olarak hükümeti kurabileceğini işlemeye başladı. Bahçeli buna karşı çıktı. Rahşan Ecevit’in MHP’nin 1980’den önceki işlevine gönderme yapan bir demeç vermesine karşın Bülent Ecevit’le koalisyon kurdu.

Sonrasında da 7 Temmuz 2002’de Bursa Türkmen yaylasında yaptığı çağrı ile seçimlerin öne alınmasını sağladı. 3 Kasım 2002’de AKP iktidarı başladı.

2007’de cumhurbaşkanlığı seçiminin kilitlenmesinden sonra yapılan seçimde yeniden Meclis’e giren MHP, Abdullah Gül’ün seçilmesi sürecinde yolu döşedi.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise CHP ile hareket etti, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ortak adaylığında sandığa gidildi. Erdoğan, seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı oldu.

Bir yıl sonra MHP, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce AKP’ye muhalefet etti, sonrasında seçimin yenilemesinde kolaylaştırıcı olup AKP ile hareket etti.

2018’den bu yana da AKP ile Cumhur İttifakı ortağı.

Yarın Sivas’a gidecek olan Bahçeli’nin sloganı şu:

Aday belli, karar net!

Gördüğümüz o ki Bahçeli, Erdoğan’ın kendisinden daha fazla “Adayımız Erdoğan” diyerek AKP’yi bağlarken kendisini de iktidarın tümüyle içinde olmayan bir konum getiriyor.

Ankara’da Bahçeli’nin özellikle ekonomide gördüğü kimi olumsuzlukları Saray’a uygun yöntemlerle ilettiği konuşuluyor.

***

Yakın tarihindeki kilometre taşları ile Bahçeli’nin siyaset yolu böyle.

Bir soru:

Seçim gecesi Millet İttifakı’nın adayının kazanması büyük ölçüde kesinleşirse Bahçeli ne yapar?

AKP’nin seçimi kaybetse bile iktidarı vermeme gibi bir yola sapabileceği endişeleri var ama bizim demokrasi birikimimiz her şeye karşın buna izin vermez.

Tahminimiz o ki Bahçeli o gece, kritik bir anda örneğin 23.00 sıralarında şöyle bir açıklama yapabilir:

- Milletimizin teveccühü ortaya çıkmıştır. Buna saygı duymak gerekir!

Toplumsal barış bağlamında gerilim yaratan pek çok çıkışlarına karşın Bahçeli’nin çeyrek asrı aşan liderlik birikimi bu olasılığı kaçınılmaz kılıyor!