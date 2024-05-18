Bahçeli'den 'kalkışma' çıkışı: 'Cüret edenlerin başı ezilmeli'

Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:28

Güncelleme: 18.05.2024 - 12:30

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ankara Emniyeti’ndeki hareketliliğe ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına değinen MHP lideri, "Özellikle altını çiziyorum ki kumpasçılarla işimiz olamaz. Komplo peşinde koşanlarla ortak noktamız olamaz. Devletin içinde hukuk dışı yapılanması olan, kendi tarikatları dışında kim varsa fişleyip nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. Türkiye bir hukuk devletidir. Devlet hukukla yollarını ayırırsa çeteden farkı kalmaz” dedi.

"CÜRET EDENLERİN BAŞI EZİLMELİ"

Bahçeli, “Yönetimde istikrar sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Hiç kimse karanlık senaryolarla, gizli tanık ifadeleri ile üstlendiği görevi kötüye kullanarak barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Bu kalkışmaya neden olanların başı mutlaka ezilmelidir" diye konuştu.

BAHÇELİ’YE SADECE ‘BİR SORU’ SORULABİLDİ

Konuşmasının ardından sadece bir gazetecinin sorduğu soruyu yanıtlayan Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili soruya "Çok sağlıklı, dürüst ve milli şuura dayalı bir anlayışla yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Partimizin belediyecilik konusundaki hedeflerini gerçekleştirmek maksadıyla bütün imkan ve gücünüzle sahada varlık gösterdiniz. Marifet elbette iltifata tabidir. Hepinizi, her belediye başkanımızı, seçilemeyen her arkadaşımızı, bütün teşkilatlarımızı yürekten kutluyorum. Yürüdüğünüz yolda ayağınıza taş değmesin.

'31 MART' DEĞERLENDİRMESİ: PARTİSİNİ 'BAŞARILI' BULDU

* 31 Mart seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşmış, seçimlerden yüz akıyla çıkmıştır. Somut sonuçlar başkaca bir yoruma yer bırakmamıştır. MHP'nin oy oranına yönelik karalama çabalarının hiçbir değeri yoktur. Zira bariz gerçekler ulu orta meydandadır. Saklayacağımız, utanacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir. Seçimlerde partilerin aldığı oyun sağlıklı değerlendirmesi için il genel meclis üyeliği seçimlerine bakmak akla yatkın tek yoldur. Belediye başkanı seçiminde tezahür eden oy verme eğilimi ile il genel meclisi oy verme eğilimi farklıdır.

* Birisinde aday profili baskın iken diğerinde parti kimliği ön plandadır. MHP yüzde 16.64 oy ile önemli bir gelişme kaydetmiştir. Cumhur İttifakı oy oranı da yüzde 48.8'dir. Bazı zeka özürlülerin zaviyesinden bakılınca partimiz yüzde 1.65 oy almıştır. 30 büyükşehir belediyesinin 28'inde ittifaktan giren, iki büyükşehirde aday gösteren MHP'yi yüzde 1.65 oy oranı ile tartıya çıkarmak aymazlıktır. Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. Partimiz 96 belde, 114 ilçe ve 8 il belediye başkanlığı kazanarak yerel yönetimlerde varlığını ibra etmiştir. Başarımızı hazmedemeyenler abuk sabuk konuşsa da milletimiz hükmünü vermiştir.

"NORMALLEŞME VE YUMUŞAMA ÇAĞRILARI SÖZDE KALMAMALI"

* Normalleşme, yumuşama çağrıları sözde kalmamalıdır. Milli birlik hissiyatının tahkimi, halka halka genişleyen sosyal, ekonomik ve yasal reformların takviyesi önümüzdeki asıl gündem konusudur. Temiz toplum, temiz siyaset için yapacaklarımız çok, yavaş hareket etme hakkımız ise yoktur. Önümüzdeki süreç herkes için dürüstlük testi mahiyetindedir. Biz ne diyorsak onu yaparız. Çünkü sözümüz senet, özümüz kefildir.

KOBANİ DAVASI

* Terörü bir hak arama vasıtası görenlere makul bakış, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü yok saymaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunu işlemiş olanlara hoşgörü ile bakmak, dış tehditlerle yargıyı işlevsiz hale sokmanın hesabını yapmak tükeniştir. Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına itiraz etmek, devlete ve millete en ağır hakarettir.

* Mesele milli ve manevi değerlerde uzlaşmaktır. Yumuşama beklentimiz usulde değil, üslupta olmaktadır. Öncelikle muhalefet partilerinin arayışı usulde bir yumuşama ise böylesi bir yumuşama yıkıma çanak tutmaktır.

"KALKIŞMAYA CÜRET EDENLERİN BAŞI EZİLMELİDİR"

* Kutuplaşmayı besleyenler bellidir. Siyasette yumuşama sürekli ve sürdürülebilir boyutlara tırmanmalıdır ancak yumuşama altında yumuşakça olmamızı, köşelerimizin törpülenmesini, irademizin kırılmasını hiç kimse beklememeli. Özellikle altını çiziyorum ki kumpasçılarla işimiz olamaz. Komplo peşinde koşanlarla ortak noktamız olamaz. Devletin içinde hukuk dışı yapılanması olan, kendi tarikatları dışında kim varsa fişleyip nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez.

* Türkiye bir hukuk devletidir. Devlet hukukla yollarını ayırırsa çeteden farkı kalmaz. Yönetimde istikrar sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Hiç kimse karanlık senaryolarla, gizli tanık ifadeleri ile üstlendiği görevi kötüye kullanarak barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Bu kalkışmaya neden olanların başı mutlaka ezilmelidir.