Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra konuştu: ‘‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir’

2014 yılında ‘çatı aday’ olan Ekmeleddin İhsanoğlu, adaylık süreciyle ilgili soruları yanıtladı. İhsanoğlu, ‘çatı aday’ fikrinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den çıktığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:28
Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra konuştu: ‘‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir’
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2014 yılında muhalefetin çatı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan Ekmeleddin İhsanoğlu, adaylık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İhsanoğlu, 10 yıl sonra konu hakkında soruları yanıtladı.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan İhsanoğlu’nun söz konusu röportajının ilgili kısmı şu şekilde: 

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi ilk defa MHP'den geldi. Bana MHP'den gelenler oldu. Bu teklifi getirdiler. Ben kendilerine "Sadece MHP'nin adayı olursam yeterli oy alamayız, ancak CHP ile ortak aday çıkartırsanız başarılı olabiliriz" dedim. "CHP bu işin içinde yok" dediler. Ben de teşekkür ettim. Böyle söyledim, çünkü eğer bu tek başına MHP'nin teklifi olsaydı tek partinin oyları belli. Eğer bu iki partiyi bir araya getirecek bir şeyse -ki birisi sosyal demokrat diğeri de muhafazakâr milliyetçi bir parti- bu Türkiye'nin muhtaç olduğu uzlaşmayı sağlayacak bir şey. Bunu böyle gördüm. Ama daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı geldi, görüştük. CHP'nin benim adaylığımı ortak aday olarak kabul ettiğini, anlaştıklarını aktardı. Sonrasını ise hepiniz biliyorsunuz zaten.

- Yani aslında bu işin mimari Devlet Bahçeli'ydi, öyle mi?

Evet, benim gördüğüm prizmadan böyle.

- Oysa bazıları sanıyor ki sizi 'çatı aday' olarak gösterme fikri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çıktı.

Şimdi, çatı adayı olarak gösterme konusunda iki taraf arasında nasıl inisiyatif alındığı hususunda ayrıntıya sahip değilim.”


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