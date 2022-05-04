Bahçeli'den Kürşat Yılmaz'la görüşme: Kılıç hediye etti, 'bağlılığını' bildirdi

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki makamında, suç örgütü liderliği, yağma ve tehdit gibi birçok suçtan hüküm giymiş Kürşat Yılmaz’ı kabul etti.

Kabulün fotoğrafı, Kürşat Yılmaz’ın Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Bahçeli'yle görüşmesinde, MHP liderine bir kılıç hediye ettiğine dair fotoğraf paylaşan Yılmaz, görüşmeye dair de “Değerli büyüğüm, zor günlerimizde bizleri unutmayan sırtını dönmeyen kapılarını örtmeyen vefalı liderim kırmızı çizgim sayın Devlet Bahçeli ile bayramlaşarak gündeme dair değerlendirmeler yapmanın kendisine olan bağlılığımızı bildirmemizin sevincini yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN 'KAHRAMAN'I

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Kürşat Yılmaz hakkında yaklaşık 17 senelik infazının ardından avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilmiş, böylece 32 yıllık cezadan beraat etmişti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2018 yılında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde tahliye edilmesi gündeme getirildiğinde, “ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?" demişti.