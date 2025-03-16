Bahçeli'den sonra Hakan Fidan'dan da 'kurucu önder' çıkışı

Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:38

Güncelleme: 16.03.2025 - 16:38

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tv100 televizyonunda katıldığı programda, Suriye'ye yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaretini ‘iyi ve verimli’ olarak niteleyen Fidan, "Şam yönetimi ile YPG arasında varılan anlaşmanın üzerinden geçtik. Özellikle Türkiye olarak bizim ne türden endişelerimiz var, ne türden sorularımız var, onları kendileriyle görüşme imkânımız oldu" dedi.

Savunma Bakanı ve MİT Başkanı’nın da kendisi ile birlikte görüşmelerde yer aldığını söyleyen Fidan, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında varılan mutabakata ilişkin olarak "Suriye'deki yeni yönetimin Suriye’deki Kürtlere eşitlik haklarını vererek buradaki zulmü ve tarihsel haksızlığı artık gidermesi önemli” ifadesi kullandı.

Fidan, sözlerinin devamında yine ‘terör’ ifadelerine yer verdi ve “Terör yapısının ortadan kalkması, silahlı unsurun bütün imkan ve kabiliyetlerini devlete teslim etmesi gerekli" diye konuştu.

ALEVİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Kuzey ve Doğu Suriye yönetiminin ‘adem-i merkeziyetçi’ yönetim söyleminin aksine "Otonomi ve özerklik konusunda taviz olduğunu düşünmüyoruz" diyen Fidan, “Bu, çağdaş ve iyi bir şey de değil. Özellikle bizim coğrafyamızda hiç iyi bir şey değil” iddiasında bulundu.

Fidan, Suriye’de Alevilere yönelik katliamlar ile ilgili de ‘provakasyon’ iddiasında bulundu:

"Bu provokasyon özellikle Nusayri kesimin provoke edilmesine yönelik bir proje olduğunu görüyoruz."

FİDAN’DAN DA ‘KURUCU ÖNDER’ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuşmasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Umarız PKK, İmralı’nın çağrısına kulak verir" dedi.

Fidan, "İmralı'dan yapılan çağrıyla örgütün kurucu liderinin örgütün kendisini feshetmesi zamanının geldiğini ve geçtiğini söyledi. Yapılan çağrıya kulak verilmeli. Bunun tarihi bir çağrı olarak görülmesi gerekiyor. Örgüt kendini feshetme sürecini başlatmalı" ifadelerini kullandı.

Fidan ayrıca, "Kurucu iradenin bu türden bir talimat vermesi önemli" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kısa bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "PKK'nın kurucu önderi" ifadesini kullanmış ve o ifadeler bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

Bunun ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, söz konusu ifade için, "Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz” açıklaması yapmıştı.