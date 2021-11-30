Bahçeli'den tehdit: Mansur Yavaş bundan sonra dikkat etsin!

30 Kasım 2021 Salı, 12:21

Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin konuştu.

Bahçeli, olayla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" dedi.

Ankara'da Alparslan Türkeş'in doğum günü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğine yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlenmiş, olayda 4 kişi yaralanmıştı.

CHP'DEN BAHÇELİ'YE SERT YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Mansur Yavaş Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir.

Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler’ demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir.

Bahçeyi şunu açık ve net olarak bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız.”